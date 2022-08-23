نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمارة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023.. رابط التسجيل في قاعدة بيانات الفقر spa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمارة تقديم راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر أخبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية حيث أطلقت الوزارة رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022 ، وذلك وفقاً لشروط يجب أن تتوافر فيمن يرغب بإتمام عملية التقديم على راتب الحماية الاجتماعية 2022 بالعراق ، ونحن من خلال موقع “ثقفني” سنرفق لكم كافة التفاصيل التي تخص رابط استمارة تقديم راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 ، تابعوا معنا التفاصيل.

استمارة تقديم راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023

استمارة التقديم على راتب الرعية الاجتماعية 2022-2023 ، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال البيان الهام وعلى صفحتها الرسمية الموثقة على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك أول أمس بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية إطلاق الاستمارة الإلكترونية للتسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022-2023 ، وذلك بهدف الشمول براتب الرعاية الاجتماعية بالعراق.

وكتبت صفحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بتوجيه من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار، قد تم تفعيل رابط استمارة راتب الحماية الاجتماعية 2022-2023 ، وذلك وفقاً لقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014.

شروط التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022

نستعرض عليكم الآن شروط التسجيل في استمارة قاعدة بيانات الفقر ، شروط التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 ، وذلك نقلاً عن موقع هيئة الحماية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ومن ثم سنعمل على توضيح آلية التسجيل.

وفي ذات السياق، فقد أكدت هيئة الحماية الاجتماعية أن استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر ، استمارة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 متاح مجانا وعلى مدار 24 ساعة يوميا وذلك بداية من أمس الاثنين الموافق 22-8-2022 وتستمر عمليات التسجيل حتى تنتهي في يوم 2022/11/22.

رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022-2023 راتب الحماية الاجتماعية

من خلال الدخول عبر رابط استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022 ، سيتمكن الجميع من إتمام عملية التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية ، وإتمام عملية التسجيل في قاعدة بيانات الفقر من أجل الشمول براتب الحماية الاجتماعية 2022-2023 ، عن طريق إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدقة لعدم رفض الطلب المقدم، كما يُمكنكم الإطلاع على آلية التسجيل في استمارة قاعدة الفقر ، ومعرفة جميع الشروط الواجب توافرها.

كما ونوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الراغبين في التسجيل إدخال البيانات الصحيحة كي لا يقعوا تحت طائلة المسائلة القانونية. هذا وسنتابع معكم المزيد من أهم وأخر أخبار استمارة التسجيل في قاعدة الفقر 2022-2023 راتب الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، حيث ممن المقرر أن تُعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن كشوف أسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 بجميع المحافظات. وذلك بعد أن تنتهي من جميع أعمال الفرز والمراجعة والتدقيق لطلبات المقدمة.