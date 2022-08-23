“moe.gov.ye ” موقع الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمنية 2022 برقم الجلوس فقط علمي وأدبي الدور الاول بجميع المحافظات 

موقع الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمنية 2022 حيث تعد نتائج الثانوية العامة في اليمن الدور الأول 2022 هي أكثر ما يهتم به آلاف الطلاب في مختلف أنحاء اليمن في هذا التوقيت، وذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الطلاب بعد انتهاء الامتحانات في نهاية شهر يوليو الماضي، وقد بدأت على الفور أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بمختلف الطلاب في جميع المحافظات من خلال مراكز ولجان التصحيح المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم اليمنية، والتي قد أصدرت بيان يتضمن موعد إعلان النتيجة وكيفية الحصول عليها بشكل إلكتروني، ونستعرض مباشرة رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمنية 2022 الدور الأول لجميع المحافظات.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في اليمن 2022

أصدرت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم اليمنية بعض التصريحات خلال الساعات الماضية، والتي تتضمن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022 عن امتحانات الدور الأول للعام الدراسي المنقضي، حيث أكدت أنه يتم طرح نتائج الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك عندما تم الانتهاء بشكلٍ رسمي من كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب والتي جاءت من خلال لجان ومراكز مخصصة لذلك ومنتشرة في جميع المحافظات بشكل عام، وقد أشارت إلى أن نتائج الطلاب تمر بالمرحلة الأخيرة لها وهي مرحلة رصد النتائج والمعدلات تمهيدا لإعلانها واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم اليمني.

موقع الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمنية 2022

ويمكن لكافة طلاب الثانوية العامة في اليمن الوصول إلى نتائج امتحانات الدور الأول الخاصة بهم 2022 بسهولة، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.