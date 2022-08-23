لينك Epedu.Gov.iq استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022 عبر موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم بغداد والبصرة وباقى المحافظات

استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022 حيث يتطلع آلاف الطلاب في مختلف المحافظات في العراق الى التعرف على نتيجة امتحانات الدور الاول الصف السادس الاعدادي في مختلف المدن والمدارس الآن، ويأتي ذلك بالتزامن مع اعلان وزارة التربية والتعليم العراقية كافة التفاصيل التي تتعلق باقتراب اعلان نتيجة الطلاب، وذلك بعدما أكدت انه قد تم الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في اطار التمهيد لاعلان النتيجة قريبا، وبالتزامن مع ذلك نهتم الآن لرصد كافة الخطوات التي يتم استخدامها في استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق بالرقم الامتحاني 2022 عبر موقع نتائجنا الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية.

اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على اقتراب موعد اعلان نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق الخاصة امتحانات الدور الاول 2022، حيث أشارت الوزارة أنه من المقرر ان تعلن النتائج خلال الاسبوع الجاري، بعدما اكدت كافة لجان ومراكز تصحيح الامتحانات المنتشرة في جميع المحافظات انهاء كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب، وأكدت أنه يتم العمل على رصد نتائج الطلاب في هذا التوقيت تمهيدا لاعلان النتائج واعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم العراقي من خلال مؤتمر صحفي مخصص لذلك، ومن ثم يتم تقديم النتائج الكترونيا سواء على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، أو من خلال موقع نتائجنا الالكتروني المخصص للحصول على نتائج جميع الطلاب بشكل عام.

استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022

ويتم الحصول على كافة تفاصيل نتائج طلاب الصف السادس الاعدادي في العراق عبر موقع نتائجنا الالكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية.