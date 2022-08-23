نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك Epedu.Gov.iq استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022 عبر موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم بغداد والبصرة وباقى المحافظات في المقال التالي
استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022 حيث يتطلع آلاف الطلاب في مختلف المحافظات في العراق الى التعرف على نتيجة امتحانات الدور الاول الصف السادس الاعدادي في مختلف المدن والمدارس الآن، ويأتي ذلك بالتزامن مع اعلان وزارة التربية والتعليم العراقية كافة التفاصيل التي تتعلق باقتراب اعلان نتيجة الطلاب، وذلك بعدما أكدت انه قد تم الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في اطار التمهيد لاعلان النتيجة قريبا، وبالتزامن مع ذلك نهتم الآن لرصد كافة الخطوات التي يتم استخدامها في استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق بالرقم الامتحاني 2022 عبر موقع نتائجنا الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية.
اعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على اقتراب موعد اعلان نتيجة الصف السادس الاعدادي في العراق الخاصة امتحانات الدور الاول 2022، حيث أشارت الوزارة أنه من المقرر ان تعلن النتائج خلال الاسبوع الجاري، بعدما اكدت كافة لجان ومراكز تصحيح الامتحانات المنتشرة في جميع المحافظات انهاء كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب، وأكدت أنه يتم العمل على رصد نتائج الطلاب في هذا التوقيت تمهيدا لاعلان النتائج واعتمادها رسميا من قبل وزير التربية والتعليم العراقي من خلال مؤتمر صحفي مخصص لذلك، ومن ثم يتم تقديم النتائج الكترونيا سواء على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، أو من خلال موقع نتائجنا الالكتروني المخصص للحصول على نتائج جميع الطلاب بشكل عام.
استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022
ويتم الحصول على كافة تفاصيل نتائج طلاب الصف السادس الاعدادي في العراق عبر موقع نتائجنا الالكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم زيارة موقع نتائجنا الالكتروني مباشرة، او من خلال الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراق
- ثم يقوم الطالب باختيار خدمات الحصول على نتائح الطلاب من خلال الموقع.
- قم يتم الضغط على زر الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي 2022
- ومن ثم يتم اختيار تحديد نتيجة الدور الأول
- بعد ذلك يتم ادخال كافة البيانات الاساسية المطلوبة والتي تتمثل في الاسم الكامل والمحافظة التي يدرس فيها ورقم المقعد في الامتحان.
- ثم يتم اختيار الضغط على أيقونة إظهار النتيجة، وستتعرف على كشف النتائج الخاص بك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لينك Epedu.Gov.iq استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022 عبر موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم بغداد والبصرة وباقى المحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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