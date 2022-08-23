نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq لينك مباشر استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول بالرقم الامتحاني موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022 فقد فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا الرابط الالكتروني المخصص للحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات في العراق بشكل عام، وذلك بعدما تقدم عدد كبير من طلاب الصف الثالث المتوسط لاعتراضات على نتائح امتحانات الدور الاول التي قد طرحتها وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الفترة الاخيرة، وذلك بعدما تم انتهاء اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع المدارس، وقد جاءت نسب النجاح للطلاب على نحو مرتفع هذا العام، وسوف نستعرض الآن رابط الاستعلام عن نتيجة اعتراضات الثالث المتوسط في العراق 2022 بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.
نتائج الثالث المتوسط 2022 في المحافظات العراقية
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية الانتهاء من اعادة تصحيح ومراجعة نتائج امتحانات الدور الاول الصف الثالث المتوسط في جميع انحاء العراق 2022، وذلك بعدما أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل في اعتراضات الصف الثالث المتوسط عن امتحانات الدور الاول خلال الفترة الاخيرة، بناء على بعض الضوابط والشروط التي اكدت عليها الوزارة، حيث يتم اعادة فرز وتجميع الدرجات والنتائج الخاصة بجميع الطلاب الذين تقدموا بطلب اعتراضات على النتائج والتي قد تم تسجيلها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد اشارت الى أن النتائج متاحة في هذا التوقيت عبر موقع الوزارة والتي يمكن ان يتم الحصول عليها بسهولة من خلال زيارة الموقع الوزاري.
رابط استخراج نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط 2022
ويتم الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة، وذلك بعدما طرحتها الوزارة واعلنت كشوفات النتائج رسميا لكي يتأكد كل طالب من المعدل الذي حصل عليه، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الولوج الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة.
- ثم يتم اختيار الاستعلام عن اعتراضات الصف الثالث المتوسط في العراق من بين الاختيارات المتاحة.
- ثم يتم ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكلٍ صحيح عبر الموقع.
- اختيار ايقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة من خلال الموقع وتتضمن تفاصيل النتيجة.
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