أسطول البلطيق ينفذ إطلاقا تدريبيا لصواريخ ”كاليبر” من البحر الأبيض

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 08:25 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن السفينة الصاروخية الصغيرة "ميتيشي" التابعة لأسطول البلطيق، أجرت تدريبات قتالية بصواريخ "كاليبر" من البحر الأبيض.

وذكر بيان الوزارة أنه "كجزء من التدريب القتالي المخطط لقوات أسطول البلطيق، نجحت سفينة الصواريخ الصغيرة "ميتيشي" في البحر الأبيض بإطلاق صاروخ "كاليبر" البحري على هدف ساحلي في ميدان "تشيجا". وبناء على نتائج المراقبة الموضوعية، نجح الصاروخ في إصابة الهدف بدقة عالية".

وأوضحت الوزارة، أن إطلاق الصاروخ سبقه انتقال معقد بين القوات البحرية عبر بحر البلطيق إلى خليج فنلندا، ثم على طول الممرات المائية الداخلية عبر نهر نيفا وبحيرة لادوغا وقناة البحر الأبيض-بحر البلطيق إلى البحر الأبيض. وفي المجموع، اجتاز طاقم السفينة أكثر من ألفي ميل بحري.

وفي المستقبل القريب، ستنتقل سفينة الصواريخ الصغيرة إلى موقع تمركزها الدائم في قاعدة بحر البلطيق، بمدينة بالتييسك، عابرة نفس المسار.