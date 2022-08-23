العالم اليوم - مجلس القضاء العراقي يعلن استئناف العمل بعد "فك الاعتصام"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 08:18 مساءً - أعلن مجلس القضاء العراقي استئناف العمل في كافة المحاكم اعتبارا من يوم الأربعاء، بعد انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر من الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء.

وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي: "بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح الأربعاء".

وأضاف: "بهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".

يأتي ذلك بعد أن توجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح الثلاثاء، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بالاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، تعليق مهام أعمالها في البلاد، قبل أن يعلن أنصار الصدر فك اعتصامهم أمام مبنى القضاء، والاكتفاء بالاعتصام أمام مبنى البرلمان.