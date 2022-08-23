مبيعات المنازل الجديدة بأمريكا تهبط 12 بالمئة فى يوليو

جدة - نرمين السيد - هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة فى الولايات المتحدة بشكل حاد فى شهر يوليو، مع استمرار ارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار المساكن، وهو ما يقلص القدرة الشرائية.





وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 12.6 بالمئة إلى معدل سنوى قدره 511 ألف وحدة الشهر الماضى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يونيو بالخفض إلى 585 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 590 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة، التى تشكل جزءا صغيرا من مجمل مبيعات المساكن فى أمريكا، إلى معدل قدره 575 ألف وحدة.

وكانت مبيعات المنازل الجديدة قد تراجعت فى الولايات المتحدة خلال شهر يونيو لأدنى مستوى لها فى أكثر من عامين، فى إشارة إلى أن أكبر اقتصاد فى العالم قد يعانى من الركود.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية، فى نهاية يوليو الماضى، أن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت بنسبة 8.1 بالمئة فى يونيو، ليبلغ عدد الوحدات المباعة 590 ألف وحدة فى القراءة الأولى، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.