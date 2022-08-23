نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق الدور الاول موقع نتائجنا results mlazemna

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عمر شويل - جدة نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق ، أنهى الطلاب الامتحانات منذ فترة قريبة، وهم الآن ينتظرون ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول، والأمر يشمل جميع المحافظات العراقية، ويتعلق الأمر بكل من طلاب التطبيقي والأدبي والأحيائي، والذين بدأت امتحاناتهم في العشرين من يوليو الماضي وانتهت يوم الثامن من أغسطس الحالي، وستكون النتائج متاحة على رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 epedu.gov.iq، وأدى الطلاب امتحاناتهم في أجواء صارمة وتم التقيد بكل الإجراءات الضرورية، ثم بدأ التصحيح في كل المراكز، والآن هم يترقبون بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول موقع نتائجنا، ونطمئنهم إلى أن ذلك سيكون في أقرب الآجال خلال أسبوع أو أسبوعين، وسنوضح لكم فيما يلي من الأسطر طريقة الاستعلام عن النتائج على موقع نتائج السادس الاعدادي results mlazemna 2022.

تحديث: اعلن موقع نشر نتائج الطلاب نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم في دولة العراق عن اقتراب موعد اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022 العلمي ( الاحيائي، التطبيقي ) والادبي، حيث تم تصحيح كافة الدفاتر الامتحانية وحاليا تعمل مختلف الطواقم الإدارية على التدقيق الجيد في علامات الطلاب قبل رفعها على الموقع الرسمي للوزارة epedu.gov.iq .

نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق

من بين النتائج المنتظرة نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق برقم الجلوس، بحيث أن التصحيح يتم بشكل تدريجي في كل المراكز الامتحانية المكلفة، وبعد الانتهاء منه ستعرض على رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول results mlazemna، ينبغي على كل طالب الدخول إلى الموقع للتعرف على نتيجته في كل تخصص، يذهب المستعلم إلى موقع نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 epedu.gov.iq ويتبع هذه الآلية:

في بادئ ذي بدء يجب أن يدخل مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراق على الإنترنت

بعد ذلك عليه أن ينقر مباشرة على أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي 2022

يضغط على خيار نتائج الدور الأول من الصفحة الرئيسية

يكتب كل المعلومات الشخصية المطلوبة في المربعات المخصصة لها، وهي الاسم كاملا والمحافظة التي ينتمي لها، إلى جانب رقم الجلوس بالامتحان

أخيرا يمكنه الضغط على زر إظهار النتيجة ليتعرف على المجموع الذي تحصل عليه، وكل درجة على حدى في كل المواد.

نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

يمكنكم إظهار نتائج سادس اعدادي الدور الأول 2022 من خلال اتباع الطريقة التي حددتها وزارة التربية والتعليم بالعراق. هذه النتائج نهائية وهي تتضمن نتائج كل الفروع، والاستعلام عنها يكون متاحا على رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 epedu.gov.iq. ويتعلق الأمر بكل المحافظات التالية: بغداد، النجف، البصرة، المثنى، كركوك. ديالي، صلاح الدين، الموصل، أربيل، الأنبار، دهوك، السليمانية، ميسان، القادسية وغيرها.

حسب التقارير الأخيرة التي صدرت عن وزارة التربية والتعليم العراق فإن النسب الأولية لنجاح الطلاب مطمئنة. وأعمال تصحيح الدفاتر الامتحانية تتم في كل المراكز، كما يتم مراقبة الكنترولات بشكل مستمر. وقد تستغرق هذه العملية من عشرة أيام حتى أسبوعين بعد أن انتهت الامتحانات. ولحد الساعة لا يوجد قرار رسمي بخصوص الإعلان عن النتائج، ولكن ستجهز قريبا حسب ما هو متداول.

قريبا ستكون النتائج في متناولكم بما أن عمليات التصحيح قد تمت بنسبة سبعون بالمئة، وقد شارفت على الانتهاء في الوقت الحالي. نتائج السادس الاعدادي 2022 تمت مراقبتها جيدة وسط إجراءات صارمة، ولم تحصل مشاكل لا أثناء عمليات التصحيح أو في الامتحانات التي أجريت منذ فترة. التعرف على النتائج سيكون إلكترونيا فقط في موعد تحدده الوزارة وليس على الطلاب أن يصدقوا الادعاءات المتداولة.

اعتماد درجات المساعدة السادس الاعدادي

وزارة التربية العراقية تقوم بتقديم المساعدة اللازمة لكل الطلاب العراقيين الذين يجتازون الامتحانات، ويتم منحهم درجات المساعدة. بحيث تتم معالجة الدرجات الحرجة التي تحصل عليها الطلاب ممن حصلوا على نتائج تقريبية من المعدل الذي يؤهلهم للنجاح. وبعض المصادر تشير إلى أن عدد هذه الدرجات هي عشرة، ولكن الوزارة تسمح بخمسة درجات فقط وهذا بغرض دعم الطلاب العراقيين.

نصل وإياكم إلى ختام مقال تحدثنا فيه عن نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق، وقد بدأ العد التنازلي للإعلان عنها قريبا. ليس على الطلاب أن يقلقوا بخصوصها فقد أعلن عن إكمال تصحيح التربية الإسلامية والعربي والإنجليزي والأحياء. وسيعلن عنها على موقع نتائج السادس الاعدادي نتائجنا results mlazemna إلى ذلك الحين سنتابع كل المستجدات ونرصدها لكم.