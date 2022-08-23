الان رابط استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الاول على موقع epedu.gov.iq برقمك الامتحاني فقط

رابط استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الذي لاقى اهتماماً رهيب من قبل الطلاب لاجل الوصول اليه بعدما اشارت الوزارة على ان النتائج ستعلن عنها بشكل موثق من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية بالاسم الرباعي ورقم الامتحان على شكل خطوات ننقلها الان ونستعرضها امام حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط استخراج نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على انه لم يبقى سوى ساعات قليلة من الآن على بدء الكشف عن ظهور نتائج الطلاب فى الشعبة الأدبية وكذلك الشعبة العلمية سواء عملي احيائي وتطبيقي حيث تستعد وزارة التربية والتعليم العراقية على بدء العمل على تفعيل خاصية استخراج نتائج الطلاب فى الصف السادس الاعدادي عبر موقع الوزارة الرسمي وذلك لمساعدة كل الطلاب والسادة أولياء الأمور على الحصول على تلك النتائج والتي أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على أنها ستكون مرضية لحد كبير لكل الطلاب والطالبات حيث قد أشارت الوزارة على طرح درجات رأفة أمام الطلاب بشكل كبير وذلك لمساعدة الطلاب على الحصول على درجة النجاح فى شهادة الصف السادس الاعدادي، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان بالخطوات طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

ننقل ونوافيكم الان بالخطوات طرق الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول بالعراق وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على الشكل التالي:-

في بداية الامر يجب على الطالب فتح موقع الوزارة الرسمي كخطوة أولى رئيسية

بعدها فى الخطوة الثانية ابدء فى ادخال الرمز المرئي فى الخانة المخصصة لها

ابدء فى اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقمك الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى النهاية بالنقر على ايقونة عرض النتيجة حتى تكون على الفور بشكل مباشر أمامكم النتائج معلنة بنجاح

على العلم على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على ان نتائج الطلاب لم تعلن خارج موقع وزارة التربية والتعليم العراقية