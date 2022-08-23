LINK نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من موقع التنسيق الرسمي بوابة الحكومة المصرية برقم الجلوس فقط

نتيجة التنسيق المرحلة الثانية 2022 ينشغل طلبة الثانوية حالياً بالتنسيق المؤهل للانضمام لاحدى الكليات بنائاً على مجموع كل طالب وقد انتهي حديثاً تنسيق المرحلة الاولى ليبدأ بعدها تنسيق المرحلة التى تليها وهى الثانية والتى يفترض انه قد انتهت فرص التسجيل للالتحاق بأى من الكليات المتاحة فيها بحلول اليوم الثلاثاء 23 اغسطس ، ليتسائل حالياً الطلاب الذين تركوا رغباتهم فى المرحلة الثانية عن موعد الافصاح عن نتيجة التنسيق فقد اكدت وزارة التعليم انه لن يتم تاخير الافصاح عن نتائج التنسيق لاى مرحلة.

نتيجة التنسيق المرحلة الثانية 2022

من المتعارف عليه حول تنسيق الثانوية أن وزارة التعليم تُعطي كل مرحلة من مراحل التنسيق عدة ايام حتى يتمكن الطلبة الذين يتوافق مجموعهم مع كليات تلك المرحلة على تسجيل رغباتهم، وبالفعل هذا ما حدث هذا العام لكن نظراً لاضافة يوم على عدد ايام تنسيق المرحلة الاولى تأخرت بداية انطلاق تنسيق المرحلة الثانية وقد اعطت الوزارة نفسها فرصة لطلبة المرحلتين عدة ايام حتى يتمكنون من الاطلاع على الكليات المناسبة لمجموعهم ويقومون بتسجيلها فى الرغبات، وقد اوشكت بالفعل فرص الطلبة فى كتابة رغبات المرحلة الثانية على الخلاص فبعدما تم تحديد امس الاثنين لانتهاء تنسيق المرحلة الثانية مدت الوزارة يوم اضافي لاستقبال رغبات المرحلة نفسها حتى اليوم الثلاثاء، وينتظر حالياً الطلاب معرفة نتائج تنسيق المرحلة الثانية الذي جاء بحد ادني 58% للادبي و 60% للعلمي.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

يتسائل الطلبة الذين تركوا رغباتهم فى تنسيق المرحلة التى بدات حديثاً حول موعد الافصاح عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وقد وصلت تلك التساؤولات لوزارة التعليم التى سارعت بالرد مؤكدة ان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لن يتم كشفها الا عقب مرور ثلاث ايام من بداية غلق باب التقديم، و اكدت التعليم انها تستعد حالياً لاستلام رغبات تنسيق المرحلة الثالثة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021/2022

يفترض ان يتم الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الكترونياً كى يتمكن الطلبة من معرفة اى من الكليات سيلتحقون فى عامهم الدراسي الجديد دون مشقة، ولكي يطلع الطلبة على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية عليهم القيام بما يلي:-