برقم الجلوس موقع استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 الدور الأول moe.gov.ye “علمي وأدبي”وزارة التربية والتعليم الجمهورية اليمينة

موقع استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية رسميا عن اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022، وفي هذا الإطار يترقب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات بشكل عام التعرف على نتيجة الدور الأول التي انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن امتحانات الطلاب جاءت بناء على بعض الضوابط والإجراءات التي أكدت عليها، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال مباشرة رابط استخراج نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 الدور الأول.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

خرجت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم اليمنية لتؤكد موعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الأول الثانوية العامة هذا العام 2022، والتي قد أشارت إلى أن النتيجة أعلنت خلال الساعات الأخيرة، من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية، حيث أكدت الوزارة إلى أن أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب قد انتهت بالفعل، والتي جاءت من خلال مراكز ولجان الامتحانات المختلفة المنتشرة في جميع المحافظات بشكل عام، وقد تم التنويه إلى أن نتائج الطلاب مرت بالمرحلة الأخيرة والتي تتمثل في رصد النتيجة وتم اعتمادها ومن ثم يتم طرحها إلكترونيا، حيث يسهل الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

موقع استخراج نتيجة الثانوية العامة في اليمن 2022

يمكن أن يتم استخراج نتيجة الثانوية العامة الدور الأول في اليمن 2022 في مختلف المحافظات بشكل عام، من خلال الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.