أمين الناتو: أوكرانيا ينتظرها شتاء قاس

جدة - نرمين السيد - وأضاف ستولتنبيرج خلال قمة ما تسمى "منصة القرم" التى تنعقد عبر الإنترنت والتى دعا لها الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى: "نحن ملتزمون بشراكة طويلة الأمد مع أوكرانيا. وسنساعد أوكرانيا على الانتقال من المعايير السوفيتية إلى معايير الناتو، وإجراء إصلاحات فى قطاعى الدفاع والأمن، والمساعدة فى طريق التعافى".
وشدد الأمين العام للناتو: "الشتاء القادم سيكون صعبا (لأوكرانيا).. لذلك، يجب أن نؤسس دعما طويل الأمد لأوكرانيا، حتى يمكن الحفاظ على أوكرانيا كدولة مستقلة وذات سيادة".
وأضاف الأمين العام: "دعمنا أوكرانيا على مدى ثلاثة عقود من استقلالها، ونحن نؤيدها الآن وسنقدم الدعم بقدر ما هو ضرورى".
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا أكدت فيها أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم فى نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبى ويؤدى إلى إطالة أمد الصراع.
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