عاجل.. زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب شرق إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - وضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة مناطق شرق إندونيسيا، فى 14 أغسطس الجارى، وذلك دون أن ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جسيمة جراء الهزة الأرضية.

وأشار مركز المسح الجيولوجى الأمريكى - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إلى أن الزلزال وقع على بعد 158 كيلومترا قبالة قرية "لايكيت" فى مقاطعة "سولاوسى الشمالية"، وأن مركزه كان على عمق حوالى 30 كيلومترا تحت سطح البحر.

من جانبها، قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، إنه من غير المرجح أن تتسبب هذه الهزة الأرضية فى حدوث موجات مد عاتية (تسونامى).