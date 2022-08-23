واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا

واشنطن تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيادعت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد فوراً.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: إن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية مرتبطة بمعلومات نشرتها الوزارة حول إمكانية تصعيد الأعمال القتالية.

وأضافت: إن وزارة الخارجية حددت للأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا ما يجب عليهم فعله إذا سمعوا صوت انفجارات أو تنبيهات عن غارات جوية.

ويشار إلى أن الخارجية الأمريكية استندت إلى التقارير التي رفعت عنها أجهزة المخابرات الأمريكية السرية يوم الاثنين الماضي.