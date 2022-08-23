نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على الرعاية الاجتماعية 2022 ميلادية “الجديدة” spa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على رابط التقديم على الرعاية الاجتماعية في جمهرية العراق، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية هيئة الحماية الإجتماعية، حيث تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في استمارة الرعاية الاجتماعية، حيث أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية حسب توجيهات السيد وزير العمل الدكتور عادل حاشوش الركابي عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاص بالتسجيل في قاعدة بيانات الفقر، وقد تم تفعيل هذا الرابط باكرا في بداية ساعة صباح اليوم، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن كيفية الاستفادة من راتب الوزارة التي يمكن أن تحصلوا عليها في التسجيل، ورابط التسجيل الرسمي وهذا في موقع ثقفني.

هيئة الحماية الاجتماعية

وتعمل هيئة الحماية الاجتماعية العراقية على الرعايه الاجتماعيه بالنسبة إلى العاطلين والفقراء من المستحقين وكذلك ذوي الإعاقة وكذلك الأرامل وأيضا المطلقات، حيث يتم شمول هذه الفئات في كل فترة وإدخالهم في قاعدة بيانات الفقر، ويتم تقديم لهم دعم راتب شهري حتى يتحسن وضعهم المالي.

وقد جاءت اخبار اعادة فتح التسجيل للحصول على الدعم مفرحا بالنسبة إلى الشعب العراقي، حيث تم الإعلان عن الموعد المحدد للتقديم، ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعية مثل الفيسبوك رابط التسجيل الجديد، والذي سنعرفكم كيف تتعاملون معه بطريقة صحيحة، حتى لا تقعون في أي خطأ لا سمح الله.

موعد تسجيل الرعاية الاجتماعية

وقد تم الإعلان من قبل وزارة العمل والشؤون والاجتماعية منذ ساعات عن الموعد الذي ستتاح فيه الاستمارة الإلكترونية هذا العام، والتي يجب على المواطنين التسجيل خلالها وهذا حتى يدخلون في الشمول الخاص ب رواتب الدعم، وهذا في خلال هذه الفترة:

من يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022.

سوف يستمر التقديم لمدة 3 أشهر حتى يوم 22 نوفمبر 2022.

وسيتم في خلال هذه الفترة تحديث بيانات المستفيدين القدامى في حالة اضافة فرد أو مولود جديد، واستقبال المزيد المستفيدين في قاعدة البيانات سنة 2022.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية

وهناك عدة شروط قامت بينت الهيئة ماهيتها، حيث إنها يجب توافرها للحصول على دعم رعاية الفقراء المعين، وهذه الشروط كما يلي:

سر المتقدمين يتراوح بين ال15 سنة إلى 60 سنة، ما عدا الإنثا حتى 55 عام.

عدم وجود راتب وظيفة حكويمة أو راتب الرعاية.

أن يكون المسجل من الفئات المستحقة وهم القفقراء، المطلقات، زوجات الشهداء، الأرامل، العاملين أصحاب الدخل الغير ثابت، العاطلين، الطلاب الغير قادرين، وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يملكون نسبة عجز تتجاوز ال75 بالمائة.

الأسر معدومة الدخل.

المستفيدين في دور الإيواء.

الأيتام، وكذلك الطالب المتزوج حتى الدراسة الإعدادية.

ويتم تقديم المعلومات في طلب التسجيل السنوي، حيث تحتاج الوزارة إلى العديد من الصور والأوراق التي تثبت الاستحقاق، وسنتابع معكم في الأسطر القادمة طريقة عمل ذلك، فتابعوا في ثقفني.

رابط التقديم على الرعاية الاجتماعية

وفي حالة اذا كنتم من الفئات المذكورة وتريدون الحصول على الاستمارة، يجب عليك أن تكون متفرغ، وتتابع الخطوات المشروحة في موقع ثقفني خطوة بخطوة، وتتابع مقطع الفيديو التالي لعدم الوقوع في أي خطأ، فتابعوا الخطوات التالية:

اذهب غلى موقع الوزارة عبر الرابط spa.gov.iq .

. اختر الاستمارة الإلكترونية الدخول على الاستمارة.

ثم انقر على موافق على التعهد بصحة المعلومات.

اختر نوع الهوية، ثم اكتب الرقم الوطني والاسم الثلاثي واسم الأم.

املأ باقي البيانات الشخصية كما هو في المقطع.

ثم اضغط على التالي، ويمكنك اضافة افراد آخرين عبر اتباع نفس الخطوات.

بعد الانتهاء من اضافة الأفراد، اضغط على طباعة الطلب.

نأمل أن يتم قبول طلبكم، وفي حالة وجود أي سؤال أو استفسار اتركوه لنا في خانة التعليقات، حيث نعمل على الرد عليكم على مدار الساعة، فتابعوا معنا.