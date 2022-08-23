نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن .. رابط استمارة الرعاية الاجتماعية للتقديم عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعي في العراق أعلنت عن موعد تسجيل استمارة الرعاية الاجتماعية 2022 للعاطلين، من أجل تقديم طلب العون إلى المواطن العراقي الغير حاصل على وظيفة، ويستطيع المواطنين العراقيين التقديم عبر استمارة الرعاية الاجتماعية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العدل، وذلك بعد توافر بعض الشروط التي وضعتها الوزارة، في هذا المقال سوف نوضح رابط التقديم في استمارة الرعاية الاجتماعية بالعراق ٢٠٢٢ تابعوا معنا.

شروط تقديم استمارة الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة الشؤون عدد من الشروط للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب كتابة استمارة الرعاية الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بصورة صحيحة مع ملء جميع البيانات المطلوبة.

أن يكون المتقدم لا يمتلك أي راتب من أي جهة حكومية.

يجب وضع البطاقة الوطنية.

ومن أهم الشروط إرفاق ما يثبت أن المتقدم يستحق المنحة.

أن يكون سن المتقدم من النساء من ١٥ ل ٥٥ سنة، وعمر المتقدم من الرجال من ١٥ ل ٦٠ سنة.

أن يكون المتقدم حاصل على رقم استشارية ويكون مسجل بالشؤون الاجتماعية.

الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية

هناك بعض الفئات التي تستحق الدعم ومنها ما يلي:

أصحاب الإعاقات والتي تصل نسبة عجزهم ل ٧٥%.

المرأة الأرملة تستحق الدعم.

زوجات الشهداء الأبطال الذين استشهدوا أثناء الحرب.

المرأة المطلقة ويجب إرفاق إقرار الطلاق.

الذين ليس لديهم عمل ولا يملكون للدخل الثابت.

الطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة.

رابط استمارة التقديم على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

قامت الحكومية العراقية بتقديم يد العون للمواطن الغير حاصل على عمل، وللذين لا يمتلكون قوت يومهم، في جميع المحافظات، ويستطيع المواطنين التقديم في استمارة الرعاية الاجتماعية ٢٠٢٢ من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل، من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمتابعة.

يتم كتابة كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح مثل الاسم بالكامل، نوع الهوية، الحالة الاجتماعية، الرقم الوطني، الشهادة العلمية، وتحديد المحافظة.

بعد قراءة جميع الشروط والأحكام يتم الموافقة عليها، ويجب التأكد من صحة البيانات الشخصية الخاصة بك.

بعد ذلك يتم تأكيد البيانات ثم إرسال الطلب.

حذرت الوزارة من كتابة بيانات مزورة تخص مقدم الطلب، لأن وزارة الشؤون الاجتماعية ستقوم بالتأكيد من كافة البيانات الشخصية مقارناً مع بيانات الحكومة، وتقوم الوزارة بعمل بحث اجتماعي وذلك للتأكد من حالة الشخص المادية.