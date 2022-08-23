العديد من أبناء وبنات الوطن الإماراتي يبحثون عن خطوات تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية للحصول علي المساعدات والإعانات المالية وذلك وفقا للشروط وضوابط التي وضعتها الهيئة لجميع المتقدمين من المواطنين الغير القادرين من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، حيث قامت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الأمارات العربية المتحدة بتقديم العديد من المعونات للأسر العفيفة لمواجهة ظروف الحياة من خلال مبادرات خيرية تستهدف العديد من الفئات المستحقة في مختلف الدول على مستوى أنحاء العالم.

تعد مؤسسة شيخ زايد الخيرية رمزاً للوطنية بداية من الأب المؤسس لدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان غفر الله له ، والتي لعبت دورا هاما في توفير الدعم المادي والتكافل الاجتماعي لجميع المواطنين الاماراتيين والمقيمين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، حتي يتم تحقيق العديد من الإنجازات المحلية من خلال أنشاء مشروعات كبري التي تستهدف العديد من المواطنين وكذالك الشباب الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد العليا وذلك من اجل العمل في العديد من وظائف لتقديم كافة الدورات التدريبية المجانية من اجل خلق العديد من الوظائف الخالية سواء كانت بالقطاع الخاص أو الحكومي، حيث يتم اختيار الكفاءات المناسبة والمستعدة للعمل بتلك الوظائف الشاغرة التي توفرها العديد من الهيئات الحكومية والخاصة ليس الأمر فقط المبادرة تهتم بالتوظيف ولكن تهتم بالعديد من المجالات الأخري في التعليم والصحة والمجالات الأخري.

تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

يمكن للجميع التسجيل في مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية للاستفادة من العديد من البرامج التي تهدف إلي تحقيق خدمة المجتمع والبشرية بواسطة العديد من البرامج والمبادرات بمختلف المجالات التعليمية والإنسانية، حيث يمكن للجميع الراغبين من المواطنين الدخول علي موقع المؤسسة من خلال متابعة الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي الموقع الرسمي لمؤسسة زايد الخيرية www.zayedchf.gov.ae.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

اختيار رابط تسجيل في مؤسسة زايد .

اختيار نوعية المساعدة التي تحتاج إليها.

تعبئة جميع البيانات الشخصية والتواصل ورفع خطاب صيغة نموذج طلب مساعدة مالية .

. الضغط على زر إرسال.

سيتم دراسة الطلب المقدم الخاص بك وفي حالة قبول الطلب سوف يتم التواصل معك.

مؤسسة زايد الخيرية طلب مساعدة

الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان قام بتأسيس مؤسسة زايد الخيرية لتكون جمعيات خيرية عالمية تساعد المحتاجين لتقديم مساعدات مالية وعينية لكل من يحتاج المساعدة من المواطنين والمقيمين وذالك من اجل تعزيز روح الحب والانتماء لجميع أبناء الشعب للحب لوطنهم من اجل ترسيخ المبادئ الأساسية من اجل مساعدة الآخرين في حب الوطن، لكي يتم توفير لهم كافة المساعدات سواء المالية أو العلاجية أو التعليمية بواسطة بناء المدارس والمستشفيات لسلامة وأمن المواطنين وأيضا توفير أماكن للعبادة لتحفيظ القران الكريم والأحاديث النبوية الشريفة.