يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن خطوات استخراج العنوان الوطني عبر النفاذ الوطني الموحد 1444 ويمكن لجميع المواطنين استخراج العنوان الوطني بشكل الكتروني من خلال الجوال أو الحاسوب ونوفر لكم في السطور التالية طريقة استخراج العنوان الوطني وطباعته حيث يعد العنوان الوطني أحد اهم الخدمات المتوفرة حاليا في السعودية فهو يسهل علي المواطن تحديد موقعة والمدينة التي يتبع إليها.

استخراج العنوان الوطني عبر النفاذ الوطني الموحد 1444

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك استخراج العنوان الوطني بشكل الكتروني من خلال موقع النفاذ الوطني الموحد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه أولا الي موقع النفاذ الوطني الموحد عبر متصفح الويب.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول الي الموقع من خلال كتابة رقم الإقامة او بطاقة الأحوال.

توجه مباشرة الي مزودي الخدمات المتواجد في الصفحة الرئيسية.

ستجد العديد من الخدمات المتاحة قم بالدخول الي خدمات البريد السعودي ثم خدمة العنوان الوطني.

بوابة النفاذ الوطني الموحد (أبشر)

بعد استخراج العنوان الوطني يمكنك التعديل علية في الوقت الذي تريده من خلال موقع العنوان الوطني السعودي الرسمي وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول الي موقع العنوان الوطني من الجوال او الحاسوب.

ستجد في خدمات العنوان الوطني المتواجدة في الصفحة الرئيسية خيار طلب اثبات عنون وطني قم بالضغط علية.

سيطلب منك الموقع تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم او رقم الهوية وكلمة المرور والرمز المرئي للدخول الي حسابك.

بعد الدخول الي الحساب سيطلب منك كتابة كافة المعلومات الخاصة بمنزلك ومعلومات الموقع.

سيظهر لك موقعك في الخريطة امامك قم بالبحث عن منزلك وقم بالنقر عليه.

يمكنك العثور علي المنزل وتحديد عنوانه من خلال رقم الجوال.

اذا اردت التواصل مع العنوان الوطني السعودي للاستفسار عن شيء متعلق بالعنوان الوطني فيمكنك التواصل معهم من خلال الموقع الرسمي أو البريد الالكتروني [email protected]، وبذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم كافة التفاصيل المتعلقة بـ استخراج العنوان الوطني عبر النفاذ الوطني الموحد 1444 وطريقة التعديل علي العنوان الوطني السعودي.