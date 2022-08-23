زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب شرق إندونيسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 05:26 مساءً - ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر جنوب شرق إندونيسيا، دون تقارير عن سقوط ضحايا، بحسب تقارير إعلامية.

وقبل أسبوعين ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة مناطق شرق إندونيسيا، وذلك دون أن ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جسيمة جراء الهزة الأرضية.

وأشار مركز المسح الجيولوجي الأمريكي حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن الزلزال وقع على بعد 158 كيلومترا قبالة قرية "لايكيت" في مقاطعة "سولاوسي الشمالية" وأن مركزه كان على عمق حوالي 30 كيلومترا تحت سطح البحر.

من جانبها، قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية والتي قدرت الزلزال بقوة 9ر5 درجة إنه من غير المرجح أن تتسبب هذه الهزة الأرضية في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).