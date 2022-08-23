السعودية تسير أولى طلائع الجسر الجوى الإغاثى إلى السودان

جدة - نرمين السيد - سيرت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أولى طلائع الجسر الجوى الإغاثى السعودى عبر مركز الملك سلمان للإغاثة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادرت الرياض، اليوم، طائرتان إغاثيتان تشكلان أولى طلائع الجسر الجوى السعودى، الذى سيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

وأشارت الوكالة إلى أن الطائرتان "تحملان على متنهما مساعدات غذائية وإيوائية إلى جمهورية السودان، تمهيدًا لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات هناك، يرافقهما فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها".

ومن جانبه، قال المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز، عبد الله بن عبد العزير الربيعة، إن "الجسر الإغاثى الذى انطلق، اليوم، سيقوم بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين الذين تعرضت بلادهم مؤخرًا لموجة أمطار غزيرة وسيول"، لافتا إلى أن "المساعدات تشمل مواد غذائية وإيوائية تزن أكثر من 100 طن".

وتسببت موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى ضربت السودان فى مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى خسائر جسيمة فى الممتلكات.