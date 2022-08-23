العالم اليوم - مبيعات المنازل الجديدة بأميركا تهبط 12 بالمئة في يوليو

انتم الان تتابعون خبر مبيعات المنازل الجديدة بأميركا تهبط 12 بالمئة في يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 05:19 مساءً - هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بشكل حاد في شهر يوليو، مع استمرار ارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار المساكن، وهو ما يقلص القدرة الشرائية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن مبيعات المنازل الجديدة هوت 12.6 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 511 ألف وحدة الشهر الماضي.

وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يونيو بالخفض إلى 585 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 590 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل جزءا صغيرا من مجمل مبيعات المساكن في أميركا، إلى معدل قدره 575 ألف وحدة.

وكانت مبيعات المنازل الجديدة قد تراجعت في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو لأدنى مستوى لها في أكثر من عامين، في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم قد يعاني من الركود.

وأظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية، في نهاية يوليو الماضي، أن مبيعات المنازل الجديدة تراجعت بنسبة 8.1 بالمئة في يونيو، ليبلغ عدد الوحدات المباعة 590 ألف وحدة في القراءة الأولى، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.