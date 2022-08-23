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عمر شويل - جدة رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 بعد التعديل وخطوات الاستعلام الجديدة التي يترقبها الملايين من صنعاء وعدن وباقي محافظات اليمن، حيث قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بتوفير رابط مخصص لنتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢م، لكي يقوم أولياء الأمور وجميع الطلاب في مختلف محافظات اليمن بالاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس، الخاص بهم واستخراج درجاتهم لتسهيل وتيسر الوقت عليهم دون الذهاب إلي الإدارات التعليمية أو المدارس.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2022

بعد الانتهاء من تأدية امتحانات شهادة الثانوية العامة اليمنية لعام ٢٠٢٢م قام الكثير من الطلاب بالبحث عن النتيجة للاطمئنان علي مسارهم التعليم، ومعرفة درجاتهم حيث يتم الاستعلام عن النتيجة واستخراجها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، من خلال الضغط علي رابط نتيجة الثانوية العامة اليمنية res-ye.net ليتم الدخول علية للاستخراج النتيجة.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 برقم الجلوس

يتم الاستعلام للحصول علي نتيجة الثانوية العامة اليمنية لعام ٢٠٢٢م من خلال اتباع الخطوات التالية للاستخراج النتيجة كما يلي:

نقوم في بداية الأمر بالدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2022 أو الدخول علي

نتائج الثانوية العامة اليمن 2022 برقم الجلوس res-ye.net .

نتائج الامتحانات 2022 أو الدخول علي . الذهاب إلي نتائج الامتحانات واختيار نتيجة شهادة الثانوية العامة اليمنية للعام الدراسي ٢٠٢٢م.

للعام الدراسي ٢٠٢٢م. يجب علي الطالب أو الطالبة تحديد المحافظة التي يدرس فيها.

يقوم الطلاب بكتابة رقم الجلوس الخاص لكل منهم.

يتوجب علي كل طالب وطالبة تحديد القسم المقيد به أي القسم العلمي أو القسم الأدبي.

ثم القيام بالضغط علي كلمة استخراج النتيجة.

ليتم ظهور النتيجة علي الفور ويقوم كل طالب وطالبة بمعرفة جميع الدرجات التي تم الحصول عليها في كل مادة بجانب معرفة المجموع الذي تم الحصول علية من المجموع الكلي.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة اليمنية ٢٠٢٢م

ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة اليمنية في جميع بلدان اليمن نتيجتهم بفارغ الصبر، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2022 اليمن صنعاء وباقي المحافظات للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢م والمقرر ظهورها خلال الأيام القليلة القادم من نهاية هذا الشهر الجاري شهر أغسطس لعام ٢٠٢٢م متمنين كل النجاح والتفوق والازدهار لكافة الطلاب بدولة اليمن.