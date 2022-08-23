نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاااجل ننشُر حد ادني تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالدرجات للقبول فى كلية الحقوق والتجارة والتربية من موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حد أدنى تنسيق المرحلة الثانية 2022 بالدرجات للقبول فى كلية الحقوق والتجارة والتربية نستعرضها ومتابعه مع حضراتكم الان حيث قد بدء أعمال التسجيل على تنسيق المرحلة الثانية رسمياً بداية من يوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم الثامن عشر من اغسطس، على ان تأكد وزارة التعليم العالي على ان التسجيل على تلك المرحلة يأتي بشكل الكتروني حتى نهايته فى يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من اغسطس على ان نتابع على غرار هذا الامر بالتفصيل جميع طرق وخطوات التسجيل على تلك المرحلة اون لاين

حد أدنى تنسيق المرحلة الثانية

بدأت أعمال البحث على جوجل وراء معرفة جميع التفاصيل المطروحة حول تنسيق المرحلة الثانية الذي بدء أعمال التسجيل عليه بداية من اليوم الخميس الموافق ميلادياً اليوم الثامن عشر من أغسطس، حيث نستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع المعلومات المطروحة حول كيفية التسجيل على تلك المرحلة الذي سيكون الموعد الرسمي لغلق أبواب التسجيل على تلك المرحلة هو يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرون من اغسطس ليكون حد ادني تسجيل تلك المرحلة هو 58% بالنسبة لطلاب شعبة أدبي و60% بالنسبة لطلاب شعبة علمي، لنتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان خطوات تسجيل رغبات الطلاب على تلك المرحلة

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

ننقل نتابع مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري الان خطوات وطرق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية التي جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

البدء فى إدخال وتسجيل اسمك الرباعي في الايقونة المخصصة لها

سجل رقم الجلوس الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى تحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الأدبية والعلمية

ابدء فى ادخال الرقم القومي الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال كل الرغبات التي ترغب بها فى الايقونة المخصصة لها

قم بمراجعة جميع الرغبات وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل على ان يتم استقبال طلبك ومراجعته واعلان نتيجة التنسيق على موقع التنسيق كذلك

الكليات المتاحه لتنسيق المرحلة الثانية

نوافيكم وننقل امام حضراتكم الان الكليات التي جاءت متاحة امام الطلاب والطالبات فى الشعبة الادبية والعلمية فى تنسيق المرحلة الثانية على الشكل التالي:-

– كلية الآداب.

– كلية التربية.

– كلية التجارة.

– كلية الحقوق.

– كلية الزراعة.

– كلية التربية النوعية.

– كلية الفنون الجميلة.

– كلية دار علوم.

– كلية تجارة إنجليزي.

– كلية حقوق إنجليزي.

– كلية الخدمة الاجتماعية.

– كلية الآثار.

– كلية التمريض.

– كلية الألسن.

– كلية الطب البيطري.

– كلية الإعلام شعبة علمي رياضة.

غلق تنسيق المرحلة الثانية 2022

اكدت وزارة التعليم العالي على ان اليوم الموافق ميلادياً 23 اغسطس ستعمل الوزارة على الانتهاء من اعمال تلقي رغبات الطلاب على تنسيق تلك المرحلة بشكل رسمي، على ان تأكد وزارة التعليم العالي على ان موقع التنسيق سيعمل فى الساعات القادمة على اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية اون لاين