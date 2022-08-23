نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتجهيزها لاستقبال الطلاب في المقال التالي
عمر شويل - جدة فتح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجاهزة لاستقبال الطلاب جاءت التصريحات الخاصة الصادرة من . المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الاجتماع الذي تم عقده اليوم وهو الاجتماع رقم 13 . لمديري إدارات العامة التابعة إلي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بكافة المناطق داخل السعودية . كما جاء عقد ذلك الاجتماع ليتم الوقوف علي جاهزية استقبال الطلاب كذلك بجانب أنه تم مناقشة أخر المستجدات . للبدء في تجهيز كل ما يخص استقبال العام الدراسي الجديد كما تم عرض الخطط التابعة للمؤسسة . وهي الخطط التشغيلية والتي وضعت بشأن الفصول الدراسية الثلاثة وعبر المقال الجديد اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي كافة التفاصيل الصادرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
فتح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفتحها اليوم حث محافظ المؤسسة السيد المحترم الدكتور . أحمد بن فهد الفهيد كافة مديري الإدارات المختلفة بالسعودية الالتزام بتطبيق شروط القبول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني . كما بجانب ذلك أيضاً يتم تطبيق معايير الجودة ورفع المستوي الخاص بكفاءة تشغيل المنشأة التدريبية . كذلك قام سيادته بالتوجيه علي ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بالفصول الدراسية الثلاثة والتحول للنظام الموضوع . “النظام الثلاثي” كما تمت الإشارة بالتنبيه علي الدور الرئيسي للإدارات العامة لكافة مناطق السعودية بالإشراف . المباشر والمتابعة لتجهيز الميدان التدريبي الخاضع إلي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كما تابع سيادته أيضاً . أخر المستجدات الخاصة بالفصول الدراسية الثلاثة وسنتعرف علي أهم ما جاء من تصريحات أيضاً . في شأن استقبال الطلاب عبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .
فتح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
كان المحافظ قد تحدث في وقت سابق عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأن سيتم رفع الطاقة الاستيعابية . الخاصة باستقبال الطلاب وسوف يصل العدد الذي سيتم استقباله إلي 45 ألف متدرب ومتدربة . وذلك العدد المشار له سوف يتم استقباله في كافة الكليات والمعاهد الصناعية كما تم الفصح عن العدد . الذي تم استقباله في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الأول والذي كان عددهم . 34 ألف متدرب ومتدربة كذلك بجانب أنه أشار سيادته بأن . الاستثمار في دعم القيادة الرشيدة هو الأهم والذي سيساهم في تحسين الأداء . أما عن خطوات تسجيل الدخول للمؤسسة نتعرف عليه بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسجيل الدخول
بعد أن تم فتح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يسعى الطلاب لمعرفة كيف يتم تسجيل الدخول وهو عبر الخطوات التالية :-
- يتم الدخول علي رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرسمي .
- كما يتم تسجيل الدخول علي بوابة التسجيل أو الدخول علي أحد المراكز التابعة .
- كذلك بجانب ضرورة تسجيل بيانات المستخدم كما هي مطلوبة بشكل صحيح .
- قم باختيار البرنامج التدريبي أو البرنامج المهني المتاح في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
- كما يتم رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة علي الموقع .
- في نهاية الخطوات أضغط علي مربع “تسجيل” وسيصلك إشعار يحمل رقم المعاملة .
المطلوب في التسجيل لدي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
- تسجيل بريد إلكتروني خاص بالمستخدم .
- كما يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية أو بيانات الإقامة شرط أن تكونا سارية المفعول .
- تسجيل رقم هاتف خاص بالمستخدم .
- تلك كانت التفاصيل الكاملة الخاصة بالمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
فتح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والصادر بشأنها اليوم تصريحات خاصة من السيد الدكتور أحمد بن فهد الفهيد . محافظ المؤسسة عرضنا التفاصيل الكاملة عبر سطور مقال موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
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