نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 التي لاتزال قيد الإعلان حتى الآن تحتل أعلى معدل من تساؤلات الطلاب على كافة وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتمكن كل الطلاب فى غضون ايام من الان على مختلف المحافظات العراقية من التعرف على تلك النتائج التي ستكون أمام جميع الطلاب سواء على موقع الوزارة أو غيرها من المواقع التعليمية العراقية

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

اقتربت ساعة الإعلان المباشر عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول ليصبح مؤخراً موقع الوزارة صاحب البحث الاعلى فى العراق، حيث الآلاف من الطلاب ومعهم اولياء امورهم يرغبون بالوصول إلى نتائجهم فى إتمام الصف السادس الاعدادي فى شعبتها الادبية ام الاحيائي التطبيقي، بعدما أشارت لجان التصحيح على الانتهاء من كل عمليات التصحيح والمراجعة ليتبقى فقط عمليات رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي أشار إليه معالي الوزير على انه سيكون مفعل أمام كل الطلاب خلال الاسبوع الجاري حتي يتمكن كل الطلاب من إجراء الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي دور ثاني اون لاين على نحو خطوات الكترونية نرصدها أمام حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي دور اول

ننقل ونوافيكم الان طرق الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور أول وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

حدد الدور الاول فى الأيقونة المخصصة لها

قم بالبدء على تسجيل اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

قم بالبدء على تسجيل الرقم الامتحاني فى الايقونة المخصصة لها

حدد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الادبية او العلمية في الايقونة المخصصة لها

حدد المحافظة فى الأيقونة المخصصة لها

انقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامك النتيجة معلنة بنجاح

علماً على ان الايام القليلة المقبلة سيتمكن كل طلبة الشعبة الادبية ام العلمية على الحصول على نتائجهم بشكل الكتروني ومبسط بموجب تأكيدات معالي وزير التربية والتعليم العراقي، تتواصل تأكيدات وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الصف السادس الاعدادي فى العراق سيتم البدء فى الاعلان عنها على مستوي كافة الفروع والادارات التعليمية العراقية خلال اليومين القادمين، على ان تأكد تاكيدات وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الطلاب سيتم البدء على اعلانها اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى كافة المحافظات العراقية

اعلان نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الطلاب فى الصف السادس الاعدادي سيجري العمل على اعلانها بشكل وبصورة رسمية على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث اشارت وزارة التربية العراقية على ان الوزارة تعمل حالياً على رفع نتائج الطلاب على الموقع استعداداً حتي تكون نتائج الطلاب معلنة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فقط