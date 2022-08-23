سلفة سريعة في 15 دقيقة بدون تحويل الراتب بقيمة 5 آلاف ريال

سلفة سريعة في 15 دقيقة. تقدم منصة سلفة حلول مالية صغيرة بأفضل التقنيات المالية للحصول على تجربة مميزة توفر الكثير من وقت وجهد العميل فمن خلال منصة سلفة تبدأ خطوات طلب تمويلها عن طريق طلب التمويل إلكترونياً وتحديد قيمته وهي تبدأ من ألف ريال حتي خمسة آلاف ريال سعودي ثم يتم تحديد فترة السداد وهي ستة أشهر كحد أقصى وبعد الموافقة على طلبك المقدم سوف تقوم المنصة بتحويل المبلغ الذي قمت بتحديده إلى حسابك البنكي وتستمر معك التسهيلات التي تقدمها المنصة فهي توفر لك خدمة سداد الأقساط إلكترونياً من خلال تحميل تطبيق سلفة للجوالات، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات التقديم للحصول على تمويل سلفة السريع.

ما هي شروط الحصول على سلفة سريعة في 15 دقيقة

تقدم منصة سلفة تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع هامش ربح تنافسي وذلك وفق مجموعة من الشروط والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم للحصول على السلفة المالية سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.

لا يقل العمر للمواطن المتقدم للحصول على التمويل عن ثلاثة وعشرون عاماً ولا يتجاوز عمره الستون عاماً.

أن يكون المتقدم موظفاً ولا يقل راتبه الشهري عن خمسة آلاف ريال سعودي.

لا تقل فترة العمل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للموظف في القطاع الحكومي ولا تقل عن ستة أشهر للموظف في القطاع الخاص.

لا تقل قيمة الحد الأدنى للتمويل عن ألف ريال سعودي ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال.

لا يوجد على المتقدم تأخرات سداد مسجلة في قائمة سمة.

الالتزام بالشروط والأحكام الخاصة بالمنصة وسداد الأقساط في موعدها المحدد.

كيف أحصل على تمويل منصة سلفة

إن سلفة تعد واحدة من أهم الشركات التمويلية في المملكة والتي يمكن التقديم على منتجاتها بشكل إلكتروني وذلك من خلال الخطوات الآتية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني لمنصة سلفة. لتسجيل حساب جديد بالمنصة قم بإدخال الاسم ورقم الهوية وكلمة مرور جديدة تستخدمها للدخول وأدخل رقم البريد الإلكتروني. قم بالموافقة على الشروط والأحكام. قم بالضغط على زر استكمال التسجيل. وقم بإتباع باقي الخطوات حتي تتمكن من تقديم نموذج طلب الحصول على التمويل.

وللحصول على المزيد من المعلومات أتصل برقم خدمة العملاء8001111907.