الرئيس الأوكرانى يوجه تحذيرا للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - وتساءل زيلينسكى ـ عن عدد الضحايا الذين سيسقطون جراء استمرار روسيا عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا قبل أن تجد رد فعل قوى وعنيف من المجتمع الدولى، وذلك عقب مرور ستة أشهر من بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.
ودعا الرئيس الأوكرانى دول العالم إلى ضرورة الإسراع بتصنيف روسيا كدولة إرهابية، مقدما فى الوقت نفسه الشكر للدول الأوروبية التى تستعد لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على روسيا بسبب هجومها على البلاد.
ويأتى هذا بعد أن صرح القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليريا زالوجنى، أمس الإثنين، بأن عدد القتلى فى صفوف أوكرانيا خلال المعارك مع القوات الروسية بلغ نحو تسعة آلاف.
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