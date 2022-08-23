وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، فى بيان صحفى، ما وصفتها بـ "جريمة الإعدام" التى ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب، وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، خصوصا وأنها ترجمة للتعليمات التى يعطيها المستوى السياسى فى دولة الاحتلال للجنود، بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون مبرر، ودون أن يشكلوا خطرا عليهم.
وحذرت الوزارة من التعامل مع جرائم الإعدامات الميدانية كإحصائيات، وأرقام تخفى حجم ومستوى معاناة الأسر الفلسطينية، جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها.
وأكدت الوزارة أن على المجتمع الدولى أن يخجل من صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين، ومعاناتهم، والظلم التاريخى المتواصل الذى وقع عليهم.
وشددت الوزارة على أنها ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع المحكمة الجنائية الدولية، وستطالبها بسرعة فتح تحقيق رسمى فى جرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة، ومحاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استشهاد فلسطينى خلال اقتحام الاحتلال نابلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.