استشهاد فلسطينى خلال اقتحام الاحتلال نابلس

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب محمد مرزوق عرايشى (24 عامًا)، مُتأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال لمحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية قبل أسبوعين.





وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، فى بيان صحفى، ما وصفتها بـ "جريمة الإعدام" التى ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب، وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها، خصوصا وأنها ترجمة للتعليمات التى يعطيها المستوى السياسى فى دولة الاحتلال للجنود، بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون مبرر، ودون أن يشكلوا خطرا عليهم.

وحذرت الوزارة من التعامل مع جرائم الإعدامات الميدانية كإحصائيات، وأرقام تخفى حجم ومستوى معاناة الأسر الفلسطينية، جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها.

وأكدت الوزارة أن على المجتمع الدولى أن يخجل من صمته ولامبالاته تجاه دماء الفلسطينيين، ومعاناتهم، والظلم التاريخى المتواصل الذى وقع عليهم.

وشددت الوزارة على أنها ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع المحكمة الجنائية الدولية، وستطالبها بسرعة فتح تحقيق رسمى فى جرائم الاحتلال وصولا لمحاسبة، ومحاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين.