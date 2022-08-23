روسيا: سنتعامل بلا رحمة مع قتلة ابنة المفكر ألكسندر دوجين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال لافروف خلال مؤتمر صحفى فى موسكو: "نأمل بأن يتم استكمال التحقيق قريبًا. وبناءً على نتائج هذا التحقيق، لا يمكن أن تكون هناك أى رحمة تجاه أولئك الذين نظموا وأصدروا الأوامر ونفذوا" عملية التفجير.

وكانت الصحفية داريا دوجين، ابنة المفكر السياسى الروسى ألكسندر دوجين، قد لقيت حتفها يوم السبت الماضى، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت فى سيارتها التى كانت تقودها على طريق سريع فى ضواحى موسكو.

وتصف التقارير الغربية ألكسندر دوجين، بأنه من كبار مؤيدى العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وأنه العقل المدبر للرئيس فلاديمير بوتين، وأنه هو من كان مستهدفًا بالانفجار الذى أودى بحياة ابنته البالغة 29 عاما.

وأعلنت موسكو أن الاستخبارات الأوكرانية هى من دبر لعملية الاغتيال، ونشرت صورًا لامرأة أوكرانية نفذت العملية.