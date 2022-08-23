العالم اليوم - قمة العلمين.. القادة يدعمون جهود ترسيخ الاستقرار

انتم الان تتابعون خبر قمة العلمين.. القادة يدعمون جهود ترسيخ الاستقرار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 04:22 مساءً - قالت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في مدينة العلمين قادة الإمارات والبحرين والأردن، حيث أكدوا دعمهم للجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي استقبل في قصر الرئاسة بمدينة العلمين المطلة على البحر المتوسط، رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك الأردن عبد الله الثاني.

وكان من المقرر أن ينضم إلى هؤلاء القادة، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الذي قطع زيارته إلى مصر بسبب التطورات الأخيرة في بلاده.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن لقاء العلمين الخاص تناول العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون المشترك.

وأضاف: "جدد القادة دعمهم للجهود والمساعي التي تهدف الى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة والذي يرتكز على دعائم الثقة والاحترام المتبادل بما يحقق تطلعات جميع شعوب المنطقة في التقدم والبناء والتنمية.

كما استعرض القادة خلال لقائهم عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلوا وجهات النظر والرؤى بشأنها.