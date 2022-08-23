نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح وكيل جامعة المجمعة بشأن تحول الفصول الثلاثة وتقليص المدة 3 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح وكيل جامعة المجمعة بشأن الفصول الثلاثة وتقليل المدة الخاصة بهما جاء الفصح عنهما من السيد وزير الشؤون التعليمية . في جامعة المجمعة محمد العبودى قال سيادته بأن التحول للفصول الثلاثة سواء . جامعة المجمعة للطالبات أو الطلاب يترتب علي ذلك تقليص المدة الخاصة بالفصول من 4 إلي 3 سنوات . كما أن جامعة المجمعة تتيح أيضاً لأعضاء التدريس علي مستوى المملكة العربية السعودية . اختيار الأساليب الخاصة بالناحية التعليمية وهي أساليب مبتكرة وجديدة . كما جاء أيضاً ضمن التصريحات الخاصة بشأن جامعة المجمعة طلاب بأن الطلاب لن يشعرون بملل بعد ذلك . بفضل تقليص المدة إلي عدد السنوات . المشار له وفي مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل جامعة المجمعة بالكامل .

تصريح وكيل جامعة المجمعة الصادر اليوم

تصريح وكيل جامعة المجمعة جاء فيه أيضاً اليوم بأن جامعة المجمعة أقامت منذ وقت عدداً من الحملات الإعلانية . الهادفة للتوعية سواء كانت تلك التوعية للطلاب أو الطالبات كما أن جامعة المجمعة ضمن أهدافها أيضاً . أخذت في الاعتبار المجتمع السعودي بجانب أعضاء هيئة التدريس بشكل كامل كذلك بجانب . أنه تمت الإشارة إلي أن جامعة المجمعة بوابة القبول يعرض عليها عقد العديد من الملتقيات . وذلك سيكون موافقاً مع اليوم الأول لبداية الدراسة . كما أن جامعة المجمعة ستقوم بعقد لقاءات مخصصة ويتم توجيهها لكافة الطلاب . والتي سيتم الاستفادة منها لعدد ما يقرب من 30 ألف طالب وطالبة المقدمين في الجامعة وظهرت . نتائج جامعة المجمعة الخاصة بقبولهم في الجامعة كما أن البرامج التي سيستفاد منها أعضاء هيئة التدريس عددهم ما يقرب من 550 . أما عن باقي التصريحات الخاصة في جامعة المجمعة نعرضها عبر السطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .

أهم ما جاء في تصريح وكيل جامعة المجمعة

جاء أيضاً عن جامعة المجمعة أن تقليص المدة المشار لها بداية المقال سوف تصل المدة إلي الخاصة بالفصول الدراسية . بعد أن كان مقرراً لها 17 أسبوعاً وصلت الآن بعد التصريحات إلي 12 أسبوعاً فقط كما أنه من المتعارف عليه . منذ أن تأسست جامعة المجمعة طلاب وطالبات يوم 3 من شهر رمضان لعام 1430 وحتي الآن . تقدم جامعة المجمعة في منطقة الرياض عبر 13 كلية مختلفة داخلها كافة ما يرتقي بالتعليم الجامعي لكافة الطلاب والطالبات . كذلك بجانب أن ما تم التصريح به عن التحول في مدة الفصول الثلاثة سيساعد الطلاب والطالبات . إلي تعزيز التعمق في التعليم الصحيح . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي ما تشمله جامعة المجمعة من كليات .

الكليات التي تشملها جامعة المجمعة

داخل جامعة المجمعة كلية التربية . كما هناك أيضاً كلية المجتمع . تشمل جامعة المجمعة داخلها أيضاً كلية العلوم التطبيقية والطبية . كذلك أيضاً بجانب كلية إدارة الأعمال . جامعة المجمعة تتيح التقديم علي كلية الهندسة . كما تشمل الجامعة أيضاً كلية الطب . هناك أيضاً كلية الحاسبات والمعلومات . الإعلان عن الكليات ضمن تصريح وكيل جامعة المجمعة والتي تشمل كليات أخري غير ذلك في كليات الزلفي وكليات الغاط . أما عن خطوات تسجيل الدخول علي موقع جامعة المجمعة نعرضه بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

#فيديو | وكيل #جامعة_المجمعة للشؤون التعليمية يتحدث عبر قناة ⁧#الإخبارية⁩ عن التحول للفصول الثلاثة يقلص مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات ويقلل ملل الطالب.pic.twitter.com/Cbkj4j9QoI — جامعة المجمعة (@umajmaah) #فيديو |



وكيل #جامعة_المجمعة للشؤون التعليمية يتحدث عبر قناة ⁧#الإخبارية⁩ عن التحول للفصول الثلاثة يقلص مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات ويقلل ملل الطالب.pic.twitter.com/Cbkj4j9QoI — جامعة المجمعة (@umajmaah) August 22, 2022

خطوات تسجيل دخول جامعة المجمعة

يتم تسجيل دخول جامعة المجمعة عبر الرابط الرسمي الخاص بالجامعة .

عبر الرابط الرسمي الخاص بالجامعة . كما يتم تسجيل البيانات الخاصة باسم المستخدم علي موقع جامعة المجمعة .

. كذلك بجانب ضرورة تسجيل بيانات كلمة المرور الخاصة بالمستخدم .

في نهاية الخطوات السابقة قم بالضغط علي مربع “تسجيل الدخول” .

تصريح وكيل جامعة المجمعة الذي جاء مفرحاً للعديد من الطلاب والطالبات وذلك بسبب أنه تم تقليص المدة الخاصة . بالفصول الدراسية الثلاثة وذلك ما تم عرض تفاصيله داخل مقال اليوم “بموقعكم المفضل ثقفني” .