نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Results الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 موقع نتائجنا الدور الاول في جمهورية العراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤخرا قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالاعلان عن قيامها باتاحة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 موقع نتائجنا الدور الاول او من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ولذلك ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير عن رابط وكيفية الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر الكترونيا، حيث يمكن لجميع الطلاب واولياء الامور الان الدخول الي الموقع وادخال البيانات المطلوبة في خاناتها المحددة وبعدها الاستعلام عن النتائج، وقد اعلن وكيل وزارة التربية والتعليم عن انتهاء تصحيح اوراق الطلاب والتدقيق بها لذا فان كافة النتائج مؤكدة ولا يوجد بها اي اخطاء، وللتعرف عليكيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعداد 2022 بكل سهولة تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرات التالية رابط وكيفية الاستعلام عن النتائج.

نتائج الصف السادس الاعدادي 2022

صرحت وزارة التربية العراقية عن انتهاء فترة الامتحانات لطلاب الصف السادس الاعدادي 2022 لهذا العام، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم على تكافؤ الفرص لجميع الطلاب حيث أن جميع أسئلة الامتحانات في كافة المواد الدراسية جاءت في مستوى الطالب المتوسط، واكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن مراكز الفحص بالكاد قد انتهت من عمليات التصحيح والتدقيق، وذلك في كل المحافظات مثل “بغداد والكرخ والرصافة وباقي المحافظات بالعراق”، مضيفة أن اعلان نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول العلمي والأدبي ستكون خلال الأسبوع الحالي، وسيتم إتاحة نتائج السادس الاعدادى 2022 برقم الامتحاني على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية وموقع ناحج وغيرها، وقد تم التأكيد انه سيتم تقديم درجات الرافة للطلاب الحاصلين في بعض المود علي درجات من 41 الي 45 وسيتم اضافة 5 درجات لتصل درجات الطالب الي نسبة النجاح وهي 50 درجة.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022

بعد ان صرحت وزارة التربية والتعليم عن اتاحة نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 من خلال موقع الوزارة، تابعونا من خلال هذا الموضوع نقدم لكم الان كيفية الاستعلام عن النتائج الكترونيا بكل سهولة تابعو:

اولا: بادر بالدخول الي موقع وزارة الربية والتعليم العراقية.

ثانيا: اختر الخانة المخصصة لنتائج الصف السادس الاعدادي 2022.

ثالثا: ادخل البيانات المطلوبة من الرقم الامتحاني وغيرها.

رابعا: اكد علي البيانات التي قمت بادخالها ثم اضغط علي استعلام.

في الاونة الاخيرة صرحت وزارة التربية والتعليم على تكافؤ الفرص لجميع الطلاب حيث أن جميع أسئلة الامتحانات في كافة المواد الدراسية جاءت في مستوى الطالب المتوسط، واكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن مراكز الفحص بالكاد قد انتهت من عمليات التصحيح والتدقيق، وذلك في كل المحافظات العراقية، تابعونا نوافيكم بكل جديد من خلال هذا الموضوع.