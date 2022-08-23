نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر now رابط fany.emis.gov.eg للاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 من بوابة التعليم الفني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه قد أصبح الموقع الإلكتروني مفعلا ومجهزا لإطلاق عليه فاعليات نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2022 حيث إنه تم بالفعل الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحانات للمواد المقررة ولم يبقي إلا اعتماد النتيجة ورفعها على الموقع مباشرة ليتمكن كل طالب من الذهاب إلى الموقع والاستعلام عن النتيجة الخاصة به برقم الجلوس والاسم رباعيا وسوف نعرض لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

صرح مصدر مسؤول من داخل وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني للعام الدراسي 2022 بجميع شعبها الزراعي والصناعي والفندقي والتجاري في موعد أقصاه الأسبوع الجاري حيث إنه تم بالفعل الانتهاء من تصحيح جميع المواد المقررة عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحان في المواد المقررة يوم الثلاثاء الموافق التاسع من أغسطس وبدأ فاعليات التصحيح بجد واجتهاد دون معوقات حتى يتم الإعلان عن النتائج في الموعد المحدد.

وقد أشارت الوزارة أنه انتهي المكلفين بأعمال التصحيح من تصحيح أوراق الامتحانات وتم رصد الدرجات التي يستحقها كل طالب نظير مجهوده وأدائه في الامتحان الأمر الذي زاد من ترقب أولياء الأمور والطلاب عن إعلام النتيجة، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة على الموقع الرسمي ليتمكن كل طالب م الاستعلام عن النتيجة فور رفعها على الموقع.

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني

عقب انتهاء حوالي 221 ألف طالب وطالبة من أداء امتحانات الدور الثاني كلي كافة أنحاء الجمهورية فقد أعلنت الوزارة أنه عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات واعتماد النتجية رفع علي الموقع مباشرة على أن يتم الاستعلام عن النتيجة وفق اتباع الخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلى موقع بوابة التعليم الفني الرسمي وانقر فوق الصفحة الرئيسة للموقع.

ثم قم بإدخال اسمك رباعيا في الحقل المخصص له.

وبعدها قم بإدخال رقم جلوسك في الحقل المخصص له ويراعي الدقة في إدخال البيانات.

ثم حد شعبتك التي أنت عليها سواء زراعي أو صناعي تجاري أم فندقي وادخل رقم بطاقتك القومية

وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات قم بالنقر فوق زر عرض النتيجة.

لقد زاد معدل البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 في مصر من قبل الطلاب وأولياء الأمور من جميع محافظات مصر من أجل الاطمئنان على نسب النجاح بذلك العام، حيث من المقرر أن يتم الإعلان مباشرة عن نسب تنسيق قبول هؤلاء الطلاب بالمعاهد والكليات المناسبة لهم على حسب تخصصاتهم بمجرد ظهور نتائج الدور الثاني بذلك العام.

إن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 سيكون من بوابة التعليم الفني الموقع المخصص من قبل وزارة التعليم الفني للاستعلام عن النتائج في المدارس الفنية للدور الأول والدور الثاني، ويستطيع أي طالب أو طالبة في التعليم الفني أو حتى ولي الأمر أن يقوم بالاستعلام عن النتائج من خلال إدخال رقم الجلوس بكل سهولة.