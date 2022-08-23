القوات اليمنية تصد هجوما حوثيا فى مأرب

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "اليمن" الفضائية عن مصادر عسكرية يمنية - لم تسمها - القول: "إن جماعة الحوثى شنت فجر اليوم هجوما استهدف مواقع القوات الحكومية جنوب مأرب. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين فى مواقع بالجبهة الجنوبية وانتهت بصد الهجوم من قبل القوات الحكومية.

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