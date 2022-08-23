البنك المركزى العراقى ينفى إخلاء موظفيه من مبناه

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة، قال مصدر مخول فى البنك المركزى العراقى، إن "الحديث عن وجود عمليات إخلاء للموظفين من المبنى عار عن الصحة"، لافتًا إلى أن "الأجهزة المختصة أجرت اختبارا لأجهزة الإنذار فقط، ولا صحة لوجود عمليات إخلاء".

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