بسبب الغاز.. «أزوتى» أكبر منتج للأسمدة فى بولندا يقرر تعليق الإنتاج

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "برايم"، قال البيان الصدر عن شركة "أزوتى"، إنه "نظرًا للأسعار القياسية للغاز الطبيعى، المادة الخام الرئيسية المستخدمة فى إنتاج مجموعة أزوتى، قررت الشركة إيقاف إنتاج الأسمدة النيتروجينية والكابرولاكتام والبولى أميد 6 بشكل مؤقت، اعتبارًا من 23 أغسطس 2022".
وأشار بيان الشركة إلى أن أسعار الغاز الطبيعى مرتفعة بشكل غير عادى تاريخيًا، حيث زادت خلال نصف العام الماضى من 72 يورو لكل ميجاواط/ الساعة تم تسجيلها فى 22 فبراير الماضى، إلى 276 يورو لكل ميجاواط/ الساعة تم تسجيلها بتاريخ 22 أغسطس الجارى.
كما أكدت الشركة البولندية أنها ستواصل إنتاج المواد الحفازة وأصداف البولى أميد والأحماض الدبالية ونشا اللدائن الحرارية وحمض النيتريك المركز، إضافة إلى تنفيذ عمليات صيانة بما فى ذلك إصلاح مصانع البولى أميد، خلال فترة تعليق الإنتاج.
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