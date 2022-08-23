ماكرون: الغرب سيواصل دعم أوكرانيا فى مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون فى خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين فى مؤتمر منصة القرم فى كييف: "لم يتغير تصميمنا ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على المدى الطويل". ودعا ماكرون إلى استبعاد أى ضعف أو روح تسوية مع روسيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبى أرسلت معدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات ومساعدات أخرى لأوكرانيا ساهمت فى منع هزيمتها سريعا. لكنهم استبعدوا الدخول فى الحرب مباشرة ضد القوات الروسية التى باتت تسيطر على أجزاء واسعة من شرق أوكرانيا وجنوبها.

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