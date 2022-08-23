العالم اليوم - رقم قياسي جديد لأصغر شاب يطير حول العالم

انتم الان تتابعون خبر رقم قياسي جديد لأصغر شاب يطير حول العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 03:21 مساءً - بات طيار بلجيكي-بريطاني شاب أصغر شخص يطير حول العالم بمفرده على متن طائرة صغيرة عقب هبوطه في جنوب بلجيكا في المرحلة قبل الأخيرة من رحلته حول العالم.

وهبط ماك روثرفورد، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، اليوم الثلاثاء، في مدرج بوزيت بالقرب من مدينة شارلروا، حيث تعلم الطيران. ومن المقرر أن يصل إلى بلغاريا غدا.

ويسعى روثرفورد إلى تحطيم الرقم القياسي للبريطاني ترافيس لودلو، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاما عندما سجل الرقم القياسي عام 2021.

ويحلق روثرفورد على متن طائرة (شارك)، وهي واحدة من أسرع الطائرات خفيفة الوزن في العالم، التي تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة، والتي تم تجهيزها خصيصا لهذه الرحلة الطويلة. هي عادة ما تكون ذات مقعدين، لكنها عدلت ليتم تركيب خزان وقود إضافي بجانب الطيار الشاب.

الطائرة هي نفس نوع الطائرة التي استخدمتها شقيقته زارا روثرفورد، البالغة من العمر 19 عاما، عندما سجلت الرقم القياسي العالمي في 20 يناير كأصغر امرأة تطير بمفردها حول العالم.

رحلة ماك، التي بدأت في 23 مارس، أخذته عبر 52 دولة في خمس قارات وعبور الطريق خط الاستواء مرتين لتلبية شروط موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال روثرفورد في مقابلة مع الأسوشيتدبرس: "كان المفترض أن يستغرق الأمر ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر وقد مرت خمسة أشهر الآن. تسببت الإجراءات الإدارية في بعض الدول في حدوث تأخير بسبب مشاكل الوثائق والتأشيرات والتصاريح وأشياء من هذا القبيل".

وقادت الرحلة الطيار الشاب عبر إفريقيا ومنطقة الخليج ثم إلى الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان. من هناك، توجه إلى ألاسكا وأسفل الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى المكسيك. ثم توجه المراهق شمالا مرة أخرى على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى كندا، وعبر المحيط الأطلسي عبر أيسلندا، إلى المملكة المتحدة وبلجيكا.

وفي حال سارت الأمور على ما يرام، وتحسنت الأحوال الجوية، فسوف ينطلق شرقا عبر أوروبا مرورا بسلوفاكيا ليهبط في مطار بالعاصمة البلغارية صوفيا، غدا الأربعاء.