نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الآن:- درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 وموعد نتيجة تنسيق الجامعات عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم العالي إنه منذ الخميس الماضي بدأت فاعليات التنسيق للمرحلة الثانية من الثانوية العامة 2022 والمقرر إغلاق باب التسجيل بها يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرون من أغسطس الجاري لنفس العام على أن يتم استقبال تسجيل الرغبات بطريقة إلكترونية على الموقع الرسمي وسوف نعرض لكم في السطور التالية خطوات التنسيق للمرحلة الثانية 2022 قبل حلول موعد انتهاء تسجيل الرغبات.

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022

أعلن السيد عطا المشرف رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق أنه صباح اليوم الخميس الماضي قد تم إغلاق باب التسجيل في التنسيق للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة والذي قام خلاله بإقبال حوالي سبعة آلاف طالب وطالبة من التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني منذ الخميس الماضي بدأ فاعليات مرحلة جديدة في التنسيق وهي المرحلة الثانية التي يحق لكل طالب من طلاب الثانوية العامة التنسيق للالتحاق بإحدى الكليات المصرية ممن حصلوا على مجموع كلي بنسبة 58 % للقسم الأدبي و60 % للقسم العلمي

ومن المقرر أن يتم غلق باب التسجيل للرغبات في يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرون من أغسطس الجاري، وقد صرح سيادته أن الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الثانية يمكنهم التسجيل في المرحلة الثالثة والمقرر فتح باب التسجيل فيها على الموقع الإلكتروني وذلك عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.

طريقة تسجيل الرغبات للتقديم في الجامعات 2022

يتم التسجيل من خلال القيام بخطوات بسيطة وهي:

الدخول إلى رابط تسجيل الرغبات التابع لوزارة التعليم في مصر.

ثم إدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة والرقمك السري المرفق في ملف الطالب.

وبعدها القيام بتحديد الرغبات الـ 75.

وبعد الانتهاء يتم التأكيد على إرسال الرغبات من خلال إدخال بيانات الطالب مرة أخرى مع رقم البطاقة القومي.

تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

فيما يتعلق بشعبة علمي رياضة فإنه ما زال وجود أماكن شاغرة في كلية الحاسبات والمعلومات وكلية فنون جميلة عمارة والجامعات التكنولوجية والآثار والإعلام والألسن والاقتصاد والفنون التطبيقية واليت يحق لطلاب المرحلة الثانية الالتحاق بأي واحدة منها، وأما فيما يخص الشعبة الأدبية فقد صرح سيادته أنه ما زال هناك أماكن شاغرة في كلية التربية والحقوق والسياحة والفنادق وكلية الخدمة الاجتماعية والتي يحق لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق في إحداهما.

لقد أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أنه ما زال هناك أماكن شاغرة في بعض الكليات والتي يحق لطلاب المرحلة الثانوية الالتحاق بها وهي كلية الطب البيطري وكلية العلوم والتمريض والزراعة وجامعة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والألسن والآثار وعدد كبير من الكليات النظيرة، مما يطمئن جميع الطلاب وأولياء الأمور المتقدمين بتلك المرحلة من التنسيق.

إنه من المفترض أن يكون تنسيق المرحلة الثانية قد انتهي الأمس الاثنين الموافق 22 من شهر أغسطس 2022 في تمام الساعة السابعة، ولكنه مازال مستمراً إلى وقتنا هذا، ومن المتوقع أن يتم غلق التسجيل في الساعات القليلة المقبلة، ومن ثم يتم التجهيز لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، وبعدها يتم فتح باب التسجيل لتنسيق الجامعات المرحلة الثالثة.