نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر تفاصيل التقويم الدراسي 1444 في السعودية المعتمد من وزارة التعليم وعدد أيام الإجازات المطولة في الفصل الأول والثاني والثالث 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودي التقويم الدراسي 1444 في المملكة العربية السعودية وأيام الإجازات الرسمية في الفصل الدراسي الأول 1444 وموعد بداية العام الدراسي الجديد وتوقيت إجازة اليوم الوطني السعودي 1444، تزامنا مع اقتراب عودة المدارس خلال الأيام المقبلة، ما جعلنا نرصد كافة التفاصيل حول أيام الإجازات الرسمية في التقويم الدراسي لعام 1444 وموعد الاختبارات النهائية للترم الأول والثاني والثالث.
التقويم الدراسي 1444 في السعودية
- حددت وزارة التعليم السعودية يوم غرة صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 موعد لانطلاق موسم عودة المدارس.
- ويحتوي التقويم الدراسي 1444 على نحو 56 يوما.
- تعد إجازة اليوم الوطني 1444 هي أول أيام الإجازة الرسمي في العام الدراسي الجديد.
- يحتوي التقويم الدراسي 1444 على 39 أسبوعا دراسيا.
- قسمت وزارة التعليم السعودية العام الدراسي على 3 فصول دراسية.
- يشمل كل فصل دراسي على 13 أسبوعا.
تقويم الفصل الدراسي الأول 1444 السعودية
حددت المملكة العربية السعودية تقويم الفصل الدراسي الأول 1444 للعام الدراسي الجديد لبدء الدراسة والإجازة وفق الجدول التالي:-
تقويم الفصل الدراسي الثاني 1444
|الحدث
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|يبدأ الفصل الدراسي الثاني 1444
|10/05/1444
|04/12/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24/05/1444
|18/12/2022
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|22/06/1444
|15/01/2023
|إجازة يوم التأسيس
|02/08/1444
|22/02/2023
|بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني
|10/08/1444
|02/03/2023
تقويم الفصل الدراسي الثالث 1444
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث 1444
|20/08/1444
|12/03/2023
|بداية إجازة عيد الفطر
|22/09/1444
|13/04/2023
|بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 1444
|06/10/1444
|26/04/2023
|إجازة نهاية أسبوع مطولة
|08/11/1444
|28/05/2023
|بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|04/12/1444
|22/06/2023
التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل
ينطلق العام الدراسي الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية بعد التعديل بداية من يوم الأحد 1 صفر 1444 هجرية، وتستمر حتى يوم 4 من شهر ذو الحجة 1444 وتنقسم إلى ثلاثة فصول دراسية يحتوي كل فصل دراسي على 13 أسبوع، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم السعودية في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر “تويتر”.
كيف طورت وزارة التعليم في العام الدراسي الجديد؟
استحدثت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عدة تطويريات وتحديثات خلال الدراسة في العام الدراسي الجديد 1444 تتمثل في إسناد التدريس لطلاب الصف الرابع الابتدائي إلى المعلمات في مدارس البنات الأهلية والعالمية بعدما حقق تدريسهن إلى طلبة الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي.
كما أعلنت التعليم استمرار عمل منصة مدرستي خلال العام الدراسي الجديد على أن يتم دعمها بمواد الذكاء الاصطناعي التي تعزز مستويات الطلاب التعليمية في المستقبل.
فضلوها
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