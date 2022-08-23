نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القصيم | التسجيل في النظام الثلاثي وشروط القبول 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في النظام الثلاثي، أوضحت جامعة القصيم بأنه سوف يتم العمل علي فتح باب التسجيل المبكر للمواد في النظام الثلاثي الخاصة بالجامعة، وقد كانت الجامعة قد بدأت في وقت سابق في فتح باب التقديم من جانب عمادة القبول والتسجيل، للتسجيل والقبول في مرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات وطلبة المنح الداخلية للعام الجامعي 1444هـ، وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين للجامعة، وتم استحدثت الجامعة نظام المواد النظام الثلاثي الذي يمكن التقديم به لجميع الطلاب والطالبات في الجامعة، وسوف نوضح لكم آلية التسجيل في النظام الثلاثي.

التسجيل في النظام الثلاثي بجامعة القصيم

النظام الثلاثي يعد عبارة عن ثلاث فصول بدلاً من التسجيل في فصلين فقط، حيث يمتد لجميع الطلاب والطالبات فصل دراسي ثابت وفق إجراءات التقويم الأكاديمي، ويتميز النظام الجديد من جامعة القصيم بقلة المواد المطروحة من جانب الجامعة وقصر الفصل الدراسي من حيث المدة، وقد وضحت الجامعة بأن هذا النظام نظام متغير ومتحول للطلاب.

وقد تم التوضيح بأن السنة التحضيرية في النظام الثلاثي عن طريق فصلان مشتركان الأول والثاني، ثم يأتي بعد ذلك الفصل الثالث، علي أن يتم تحديد المسار وفق رغبة جميع الطلاب والطالبات، ويتواصل الكثير من الطلاب مع الكليات في حال ظهور أي مشاكلات تتعلق بالمكافآت أو المدد النظامية الخاصة بهم.

ويتم التسجيل في مواد النظام الثلاثي بجامعة القصيم عن طريق الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي: مواد النظام الثلاثي.

شروط القبول في جامعة القصيم

يتم التقديم بجامعة القصيم وفق بعض الشروط الخاصة بالقبول، ومن شروط القبول في الجامعة ما يلي: