نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر now رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال كل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022، الالاف من العمليات البحثية عبر “جوجل” تدور حول رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج السادس الاعدادي 2022 باتت على وشك الظهور، وذلك بعدما تم الانتهاء بشكل نهائي من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة في كل المواد تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية، وسنشرح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق بالاسم والرقم الامتحاني خلال السطور القادمة.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022

بداية من انتهاء الامتحانات في يوم التاسع من أغسطس الجاري، تزايد البحث من قبل طلاب العراق عبر “جوجل” حول رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 الذي سيتم اطلاقه عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من أجل أن يتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم ومجموعهم في كافة الفروع “علمي، تطبيقي، ادبي، احيائي”، وحاليا يتم عمل مراجعة على الدرجات المرصودة من قبل السادة المصححين ضمانا ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، قبل أن يتم ارسال كشوف النتيجة إلى المدارس ليتم تعليقها في الفناء.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022

وفرت الوزارة طريقة سهلة وميسرة أمام الطلاب من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول بشكل الكتروني دون الحاجة للتوجه إلى مدرسة الطالب، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

قم بكتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك في المستطيل المخصص له.

الآن ادخل على قسم نتائج الطلاب.

اختر الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022.

حالا سيتم طلب ادخال رقمك الامتحاني بشكل صحيح من اليسار إلى اليمين.

أو قم بادخال اسمك الرباعي بشكل صحيح.

اختر شعبتك من القائمة المنسدلة.

اختر محافظتك “الكرخ، الرصافة، الانبار، القادسية، بغداد، ديالي، دهوك،…”.

اضغط على الاستعلام عن النتيجة.

فورا ستظهر لك درجاتك في كل المواد.

نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

وحتى الآن لم تفصح وزارة التربية العراقية عن موعد محدد للكشف عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الاول، ولكن من المنتظر أن تعلن هذا الاسبوع على موقع الوزارة الرسمي وموقع ناجح ونتائجنا والسومرية نيوز.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2022

بعد أيام قليلة سيتمكن كافة الطلاب على مستوى العراق من استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 بالرقم الامتحاني بسهولة، وذلك بعد الاعلان عن الانتهاء من أعمال التصحيح، وسط مؤشرات تفيد بأن نسبة النجاح جيدة مقارنة بالعام الماضي في كل المواد، وعلى مستوى جميع الفروع، ويمكنك ترك بياناتك بالأسفل لنجلب لك نتيجتك فور ظهورها.