نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq للاستعلام نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح أولياء أمور طلاب الصف السادس الإعدادي في جميع الولايات العراقية في حالة ترقب وتوتر حول نتيجة هذه المرحلة تلك المرحلة التي تعد مرحلة مصيرية في حياة كل طالب وقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة هذه المرحلة بشعبتيها الأدبي والعلمي عبر موقع الرسمي والذي يتمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الطالب بطريقة إلكترونية دون تكلف الذهاب إلى مقر المؤسسات التعليمية المقيد بها الطالب للحصول على النتيجة وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيجة.

رابط استعلام نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول

خلال الساعات الماضية صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي دور أول 2022 خلال السويعات القليلة القادمة من الأسبوع الجاري وقد صرحت الوزارة بهذا الموعد بناء على ورد إليها من كافة الإدارات بالدولة أنه تم الانتهاء بالفعل من تصحيح كافة أوراق الامتحانات ولم يبقي أمام المكلفين بهذه المهمة إلا مراجعة النتائج ثم اعتماد النتيجة ورفعها مباشرة على الموقع الرسمي للوزارة والذي يحق لكل طالب من طلاب هذه المرحلة الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي والاستعلام عن نتيجته عن طريق إدخال رقم مقعده الامتحاني واسمه رباعيا ثم يتبع بعد ذلك الخطوات التي سوف نذكرها لاحقا لإجراء استعلام بشكل صحيح والاستعلام عن نتيجته.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية إنه الآن جاري تفعيل الموقع الرسمي للوزارة للدخول إليه والاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي في جميع المحافظات العراقية وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى محرك البحث جوجل.

ثم اكتب في خانة البحث الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

وقم بتسجيل الدخول إلى الموقع عبر حسابك وإن لم يكن لديك حساب انقر فوق اختيار إنشاء حساب جديد.

وبعد فتح الموقع قم بالنقر فوق أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 ونشط اختيار الدور الأول.

وبعد ذلك سوف يتم عرض أمامك نافذة بها مجموعة من الحقول الفارغة عليك بإدخال البيانات المطلوبة حسب ما هو مطلوب أمام الحقل ويراعي الدقة في إدخال البيانات.

ثم بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات قم بالنقر فوق زر إظهار النتيجة.

وانتظر قليلا سوف يعرض لك الموقع كشف الدرجات التي حصلت عليها في كل مادة والمجموع الكلي لكافة المواد.

رابط استعلام نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول هو الرابط الذي يمكن الطلاب من القيام بالاستعلام الإلكتروني عن نتائجهم، فكل ما على الطالب هو القيام بالدخول إلى ذلك الرابط وإدخال رقم مقعده الامتحاني صحيح ثم الضغط على خيار الاستعلام وستظهر درجات المواد الدراسية التي خضع لها الطلاب في ذلك العام الدراسي كما يظهر من خلال النتيجة المجموع الكلي لكل طالب أو طالبة.

إن الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2022 دور اول في جميع الولايات العراقية من البصرة والكرخ والرباط وغيرها من الولايات سيكون من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث أنه هو الرابط الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم العراقية من أجل معرفة الطلاب نتائجهم في جميع المراحل الدراسية، ويتم الاستعلام عن النتائج بالرقم الامتحاني.