نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالا… حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022 للقبول في كليات الاداب والطب البيطري والحاسبات والمعلومات عبر موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022، من المقرر أن ينتهي البحث عن حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022 خلال الساعات القادمة بالتزامن مع غلق باب التسجيل في تلك المرحلة، حيث كان التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2022 قد انطلق من صباح يوم الخميس الماضي عبر موقع التنسيق، أمام كافة الطلاب الحاصلين على الحدود الدنيا لتلك المرحلة التي تمكنهم من الالتحاق بالأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد المختلفة، وخلال السطور القادمة سنتعرف على كافة ما يتعلق بالمرحلة الثانية للتنسيق علمي وادبي، فتابعونا.

حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022

وقد تم الإعلان عن حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022 خلال الأسبوع الماضي من قبل وزارة التعليم العالي، ومن المقرر أن يقوم بالتسجيل في تلك المرحلة 269 ألف و202 طالب من كلا الشعبتين وفقا للإحصائيات بحد أدنى 60% العلمي علوم ورياضة، و58.05% الأدبي، وقد أفاد دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الساعات الماضية أنه تم مد فترة التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا لتنتهي تلك المرحلة في السابعة مساء غدا الثلاثاء، بتوقيت مصر.

مؤشرات كليات تنسيق المرحلة الثانية 2022

وفي ظل ارتفاع مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 للجامعات والكليات، فقد جائت الحدود الدنيا للقبول في كليات الطب البيطري والفنون الجميلة والزراعة والآداب كما يلي وفقا للتوقعات:

الطب البيطري من 86% لـ 86.2%.

الحاسبات 75.4% لـ 75.9%.

التمريض 73.6% لـ 73.9%.

فنون جميلة عمارة من 72.5% لـ 72.8%.

الزراعة 67.4% لـ 64.8%.

الحقوق 60.5% لـ 60.8%.

الآداب 63% لـ 63.2%.

تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2022

كما يمكنك تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022 عبر موقع التنسيق من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.

قم بالدخول إلى قسم خدمات تنسيق الثانوية العامة 2022.

قم بالدخول إلى تنسيق المرحلة الثانية 2022.

قم بادخال رقم الجلوس والرقم السري.

قم بادخال الرمز التأكيدي الظاهر أمامك.

ابدء في التحقق من بياناتك التي ستظهر أمامك.

ابدء في ادخال 75رغبة من كافة الكليات والمعاهد التي تنناسب مع مجموعك.

بعد إتمام تسجيل جميع الرغبات يظهر للطالب قائمة الرغبات المسجل.

اضغط على كلمة “حفظ” ليتم تسجيل رغباتك على القاعدة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

بالتزامن مع استمرار فتح باب التسجيل أمام الطلاب، فهناك بحث متزايد عبر “جوجل” حول حد ادنى تنسيق المرحلة الثانية 2022 للكليات والجامعات، من أجل معرفة الحد الادنى للقبول في الكليات التي لا يزال بها أماكن شاغرة، ومن المقرر أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية يوم غدا الموافق الاربعاء من خلال مؤتمر صحفي موسع.