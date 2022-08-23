وزير الخارجية الروسي يدين الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:24 مساءً - أدان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا.

وقال لافروف، متحدثا في مؤتمر صحفي في موسكو إلى جانب نظيره السوري فيصل المقداد، إن تصعيد العمليات العسكرية في سوريا سيكون أمرا “غير مقبول”.

وتابع “طالبنا إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة وبالدرجة الأولى احترام السيادة ووحدة الأراضي السورية.. ونحن نرفض أي تدخلات خارجية في شؤون سوريا، ونؤكد على ضرورة حل الأزمة فيها سياسيا”.

وأضاف أن روسيا وسوريا تتطلعان للتفاوض مع تركيا “لمنع أي عمل عسكري جديد”.