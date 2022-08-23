روسيا: الغرب يتجنب تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال باتروشيف، "إننا نرى أن الغرب ينوى الاستمرار فى تجنب تزويد أفغانستان بمساعدات إنسانية كبيرة"، وتابع "إنهم يحظرون الأصول الأفغانية المجمدة بشكل غير قانونى بدلا من توجيهها للاحتياجات الإنسانية الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن واشنطن قد خصصت نصف تلك الأموال من أجل تعويض أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

ولفت سكرتير مجلس الأمن الروسى إلى أنه من المعروف أن الشعب الأفغانى لا علاقة له بتلك العمليات الإرهابية، وفيما يتعلق بأزمة الغذاء العالمية، أوضح أنه "من بين العديد من الأمور بالإضافة إلى تنامى أزمة سوق الغذاء العالمى التى وقعت بسبب العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا، فإن نسبة السكان الذين يتضورون جوعا فى أفغانستان قد تصل قريبا إلى نقطة كارثية"، مشيراً إلى أن الأمريكيين والبريطانيين قد وضعوا أيضا عقبات أمام استعادة العمل الطبيعى للشركات المالية الأفغانية مع النظام المصرفى الدولى.

ودعا سكرتير مجلس الأمن الروسى نيكولاى باتروشيف، واشنطن إلى الإفراج الفورى عن الأصول الأفغانية المجمدة بشكل غير قانونى من أجل تطوير المشاريع الاجتماعية والمجتمعية فى أفغانستان.

وحول منظمة شنجهاى للتعاون، توقع سكرتير مجلس الأمن الروسى أن تنضم الهند وباكستان إلى اتفاقية منظمة شنجهاى للتعاون بشأن مكافحة التطرف، مضيفا أن روسيا مستعدة لبدأ التعاون فى مكافحة الإرهاب مع دول أخرى فى منظمة شنجهاى، معربا عن ترحيبه بالتنفيذ الناجح لبرنامج التعاون 2022-2024 المتعلق بمكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف، وكذلك اتفاقية منظمة شنجهاى للتعاون لعام 2017 بشأن مكافحة التطرف.