«عقل بوتين» يرثى ابنته: أول كلمة نطقت بها كانت «روسيا»

جدة - نرمين السيد - وقال دوجين فى وداع ابنته: "تكاد (روسيا) أن تكون كلمتها الأولى، بالطبع، نحن علمناها، دولتنا العظمى، شعبنا، إمبراطوريتنا. وإذا تأثر أحد بموتها المأساوى، وعظمتها، ونزاهتها، فسيكون لديها رغبة واحدة: (لا تتذكرونى، لا تمجدونى. كافحوا من أجل بلدنا العظيم! دافعوا عن إيماننا، أرثوذكسيتنا، أحبوا شعبنا الروسى".

ومضى دوجين، الذى يوصف بأنه "عقل الرئيس فلاديمير بوتين"، قائلاً: "لأنها ماتت من أجل الشعب، ماتت من أجل روسيا فى المقدمة، وهذه الجبهة هنا. فى كل واحد منا. وأكبر ثمن يجب دفعه يمكن تبريره فقط من خلال أعلى إنجاز، النصر! عاشت باسم النصر وماتت باسم النصر. انتصارنا الروسى! حقيقتنا، أرثوذكسيتنا، دولتنا".

وحسبما نقلت وسائل إعلام روسية، تجمع عدد كبير من الشخصيات الروسية البارزة فى مجالات الصحافة والسياسة والعلم والثقافة منذ الصباح الباكر لتأبين داريا دوجين، الصحفية والفيلسوفة السياسية، والتى قتلت يوم السبت الماضى بعبوة ناسفة فجرت سيارتها.

واتهمت روسيا المخابرات الأوكرانية بتدبير الحادث ونشرت صورًا لامرأة أوكرانية قامت بتنفيذ العملية.