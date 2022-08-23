أسعار الغاز فى أوروبا تواصل الارتفاع

جدة - نرمين السيد - وفى بداية تعاملات اليوم صعدت العقود الآجلة للغاز على مؤشر أكبر مركز أوروبى TTF بنسبة 4.3% إلى 2984.9 دولار لكل ألف متر مكعب. وأمس تجاوزت أسعار الوقود الأزرق فى البورصات الأوروبية مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب فى ظل مخاوف من تراجع المعروض. ويوم الجمعة الماضى، أعلنت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" أن ضخ الغاز الطبيعى عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا) سيتوقف لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل، بسبب أعمال صيانة مجدولة.

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