زيلنسكى يتحدى: سنستعيد القرم

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلنسكى، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن "أوكرانيا تدافع عن النظام الدولى وستستعيد القرم"، مؤكدا أنه لا خيار سوى الانتصار على روسيا وتحرير القرم.

وتابع زيلنسكى بالقول، إن سكان القرم تحولوا إلى ضحايا للاحتلال الروسى.

وكان زيلنسكى، قد أكد أيضا أن علم أوكرانيا سيعود إلى كل مدينة وقرية فى البلاد، وذلك خلال تهنئة الشعب بمناسبة حلول يوم العلم الوطنى لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكرانى "إن العلم الأزرق والأصفر لأوكرانيا سوف يرفرف مرة أخرى، حيث يوجد موطنها. فى جميع المستوطنات الأوكرانية المحتلة مؤقتا سوف يرفرف إلى الأبد فى ميليتوبول فى ساحة النصر، حيث لا يمكن أن يكون أولئك الذين سيخسرون هذه الحرب موجودون، وكذلك فى خيرسون فى ساحة الحرية - لا يمكن أن يكون هناك علم لأولئك الذين لا يعرفون ما هى الحرية. العلم الأزرق والأصفر سيكون هناك. وسوف يرفرف أيضا فى مدن القرم".

وشدد زيلنسكى على أنه "بغض النظر عن كيفية محاولة شخص ما تحريف التاريخ، فإن هذه الألوان مرتبطة تاريخيا بشبه جزيرة القرم".