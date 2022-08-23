العالم اليوم - تباين بمؤشرات بورصات الخليج.. وسوقا الكويت والسعودية يرتفعان

انتم الان تتابعون خبر تباين بمؤشرات بورصات الخليج.. وسوقا الكويت والسعودية يرتفعان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:17 مساءً - تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية في أسواق الخليج، بتعاملات اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر الأسهم الآسيوية، فيما خالفت السوق السعودية وبورصة الكويت الاتجاه العام وصعدتا بدعم من المكاسب في قطاع البنوك.

وانخفض مؤشر "إم.إس.سي.آي" الأوسع للأسهم في آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.4 بالمئة، بعدما أدى رفع جديد في أسعار الطاقة الأوروبية إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود.

وانخفض المؤشر على مدى الأسبوع الماضي بالكامل.

وارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13 بالمئة الليلة الماضية إلى مستوى قياسي.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.45 بالمئة مئة، إثر تراجع أسهم شركة "إعمار العقارية" بنحو 1 بالمئة، كما تراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.35 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.21 بالمئة مع انخفاض سهم الشركة العالمية القابضة 0.2 بالمئة.

غير أن مؤشر السوق السعودي قد ارتفع 0.2 بالمئة مدعوما بزيادة سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة وارتفاع سهم البنك الأهلي السعودي 0.6 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، مع تجدد المخاوف إزاء شح المعروض التي سيطرت على معنويات السوق بعد أن حذرت السعودية من أنها قد تُخفض الإنتاج لتصحيح انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت من أسهم البنوك، لاسيما سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الذي ارتفع 4.2 بالمئة.

وأغلق مؤشر السوق الأول على صعود نسبته 1.7 بالمئة، والمؤشر العام للسوق بارتفاع 1.4 بالمئة.